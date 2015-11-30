Для белорусов не будет изменений полетов в Турцию

Новости Беларуси. Белорусы будут летать в Турцию, как и прежде. Изменений в маршруте «Минск-Стамбул-Минск» не планируется. Как правило, основной поток туристов в эту страну наблюдается летом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Герасенко, начальник отдела рекламы и коммуникации ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:

«Авиакомпания «Белавиа» выполняет 4 рейса в неделю по маршруту «Минск-Стамбул-Минск». И на данный момент выполнение рейсов проходит в штатном режиме. Какой-либо динамики повышения или спад спроса на данный момент не наблюдается.

Летом у нас присутствуют чартерные рейсы в Турцию, но на данный момент в зимний сезон это не актуально.