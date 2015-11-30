В Минске внедрят технологию «Умный город»

Новости Беларуси. Технологию «Умный город» планируют внедрить в Минске. Речь идет об активном использовании информационных технологий во всех сферах жизни. Так, например, найти и оплатить парковку или, скажем, проезд в метро можно будет с помощью современных технологий.

Развитие этого направления обсуждали 30 ноября во время празднования 25-летия создания «Минских телевизионных информационных сетей». Сегодня МТИС это крупнейший оператор кабельного телевидения в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Милованов, директор ОАО «Минские телевизионные информационные сети»:

Посредством интернета – сети передачи данных, человек приобретает необходимый комплект оборудования, получает все функции «Умного дома» от минимального до бесконечности. Взаимодействия различных служб города – раз. Потом, удаленное образование, оповещение в различных моментах от рекламы до видеонаблюдения.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Перспектива, уверен, у МТИС очень большая. Помимо того, что они работают в рамках технического расширения возможностей для организании вещания, для развития тех технологий, которые приходят не только в Республику Беларусь, а в мир, они сегодня развивают то, что сегодня входит в наши бытовые потребности: это получение каждодневной информации и качественной информации.