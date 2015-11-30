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Режиссер Эльдар Рязанов скончался в Москве на 89-м году жизни

30 ноября 2015 13:58
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Новости России. Печальная новость пришла сегодня, 30 ноября, рано утром из Москвы. На 89-м году жизни скончался известный режиссер, народный артист Советского Союза Эльдар Рязанов. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Эльдар Александрович по праву считается классиком советского и российского кинематографа. Он снял около 30 фильмов, и практически каждый из них становился кинохитом. Кто не знает его «Иронию судьбы», «Карнавальную ночь», «Берегись автомобиля», «Служебный роман», «Гараж», «Вокзал для двоих»?! Эльдар Рязанов был создателем двухсот авторских программ, призером многих российских и международных кинофестивалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Некролог

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