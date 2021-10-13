«С нами дети, к утру они умрут». Польские пограничники на просьбу беженцев о помощи угрожают оружием

Безнаказанность и отсутствие реакции польских властей на подобные инциденты подталкивают представителей Пограничной стражи Польши на проявление все большей агрессии в отношении мигрантов. 12 октября польской стороной была доставлена, а затем и вытеснена к границе очередная группа беженцев с женщинами и детьми. На просьбу о помощи один из польских военнослужащих ответил выстрелом, а затем направил оружие на группу мигрантов.

Мы сейчас на пограничной линии между Польшей и Беларусью. Мы хотим попасть в Польшу, но они нас не пускают. Мы находимся в лесу, сейчас очень холодно и идет дождь. Мы не можем развести костер. С нами дети, к утру они умрут. Нам нужна помощь. Очень холодно сейчас. Моя жена больна. Они говорят, что если я пойду туда, они меня застрелят. Они убьют меня, серьезно? Ради лучшей жизни мы оставили нашу страну, а в итоге мы застряли здесь, нам нужна помощь. Это не пять тысяч лет назад, сейчас 2021 год. Мы не можем оставаться здесь. Холодает. Пожалуйста, скажите Польше, скажите всему миру, что нам нужна помощь.