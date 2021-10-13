«С нами дети, к утру они умрут». Польские пограничники на просьбу беженцев о помощи угрожают оружием

Помимо практикуемых методов насильственной доставки беженцев к белорусской границе, для польских силовиков стрельба становится нормой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помимо практикуемых методов насильственной доставки беженцев к белорусской границе, для польских силовиков стрельба становится нормой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Безнаказанность и отсутствие реакции польских властей на подобные инциденты подталкивают представителей Пограничной стражи Польши на проявление все большей агрессии в отношении мигрантов. 12 октября польской стороной была доставлена, а затем и вытеснена к границе очередная группа беженцев с женщинами и детьми. На просьбу о помощи один из польских военнослужащих ответил выстрелом, а затем направил оружие на группу мигрантов.
Мы сейчас на пограничной линии между Польшей и Беларусью. Мы хотим попасть в Польшу, но они нас не пускают. Мы находимся в лесу, сейчас очень холодно и идет дождь. Мы не можем развести костер. С нами дети, к утру они умрут. Нам нужна помощь. Очень холодно сейчас. Моя жена больна. Они говорят, что если я пойду туда, они меня застрелят. Они убьют меня, серьезно? Ради лучшей жизни мы оставили нашу страну, а в итоге мы застряли здесь, нам нужна помощь. Это не пять тысяч лет назад, сейчас 2021 год. Мы не можем оставаться здесь. Холодает. Пожалуйста, скажите Польше, скажите всему миру, что нам нужна помощь.
Польские силовики развернули перед мигрантами военные заграждения, умышленно создавая препятствия, представляющие угрозу для их жизни и здоровья. Не исключено, что Пограничная стража Польши и в этот раз попытается обвинить белорусскую сторону в стрельбе на границе, чтобы скрыть от общественности очередной факт стрельбы своих же силовиков. Стоит отметить, что подобные действия польских правоохранителей остаются без внимания со стороны международных правозащитных организаций, европейских СМИ и обычных граждан ЕС, неравнодушных к судьбам семей, которые надеялись на демократические ценности и права человека.