Распределение в сельскую местность – не приговор. Как там живется молодым специалистам?

Новости Беларуси. Полученные знания в практику. В Брестской области к месту работы по распределению стали прибывать молодые специалисты. Многие из них свое первое рабочее место получили в сельских школах.

Валентин Чухлатый, учитель Домачевской средней школы:

Вот он наш кабинет английского языка. Кабинет оснащен новым оборудованием. Группы детей у нас небольшие: буквально 6-8 человек, что позволяет, действительно, детям комфортно работать.

К началу учебного года молодой учитель английского языка готовится заранее: читает методическую литературу, консультируется со старшими коллегами. Но в кабинет, где совсем скоро его будут ждать ученики, входит заметно волнуясь. Как говорится, в первый раз, как в первый класс.

Валентин Чухлатый:

На самом деле волнительно, потому что только сам со скамьи. Только закончил сам свое обучение, и тут уже, получается, ты приходишь и берешь своего рода ответственность за детей, что их, действительно, нужно заинтересовать в предмете и подготовить к экзаменам.

А вот коллега Валентина, Евгений, в педагогике уже не новичок. За два года, которые он отработал по распределению, добился впечатляющих результатов: стал победителем областного конкурса молодых учителей, получил должность завуча и окончательно убедился: преподавать – его призвание.

Евгений Григорьев, завуч по воспитательной работе Домачевской средней школы:

Учительство у меня в крови: я педагог уже в 4 поколении. И еще на примере своих родителей я с детства видел, что же такое профессия учителя, и очень рано сделал для себя такой выбор. Конечно, нет предела мечтаний. Но я надеюсь, что я смогу подняться выше до ступени директора школы. Потому что я хочу остаться в этой системе, хочу продолжить и преподавание, ну, и попробовать роль администратора.

Желание молодых специалистов «остаться в профессии» сегодня, поддерживают на всех уровнях: выплачивается 20% надбавка, а иногородним компенсируются затраты на жилье. Все возможное для успешного карьерного старта делает и администрация школ.

Галина Пойта, директор Домачевской средней школы:

Молодым специалистам, прежде всего, нужно создать условия для труда. Дальше условия для самореализации учителя как личности. И, конечно же, самое главное – это должен человек «гореть». Желание должно быть у него работать в школе, любить детей и иметь желание предавать свои знания для детей. И я думаю, что те ребята, которые пришли в этом году, останутся работать в нашей школе.

Такие же надежды на молодых специалистов возлагают во многих школах области. С особым нетерпением здесь ждут учителей математики, физики и иностранных языков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.