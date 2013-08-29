В Беларуси полным ходом идет становление нового органа – Государственного комитета судебных экспертиз

Новости Беларуси. Проверить подлинность валют, установить родство или определить другие генетические особенности. С такими вопросами нередко обращаются гомельчане к специалистам Государственного комитета судебных экспертиз. Учреждение, официально начавшее свою работу с первого июля, не имеет аналогов не только на постсоветском пространстве, но и в Европе. Попытка объединить экспертные службы различных направлений под одним началом впервые предпринята именно в Беларуси.

Алексей Байжев вот уже 20 лет изучает руки. Но никакой хиромантии. Вместо предсказаний и гаданий у него точный расчет и современная техника. Он стоял у истоков компьютеризации отечественной дактилоскопии.

Алексей Байжев, ведущий судебный эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области:

Если там петли, распространенные узоры, то можно было и полдня эти ящики перебирать с дактилокартами. В настоящее время поиск дактилокарты занимает 10-15 минут.

Эксперт должен не просто идти в ногу со временем, но даже немного опережать его. А поэтому идею создания новой структуры, аналогов которой нет в мире, специалисты восприняли с интересом. Если судебные медики и баллистики раньше только слышали о существовании друг друга, то теперь им предстоит работать плечом к плечу.

Сергей Гришаев, заместитель начальника отдела криминальных экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области:

В простонародье называется «разрывная пуля». Внутри она имеет довольно сложное устройство. Чтобы восстановить, частью чего является фрагмент, обнаруженный на месте, использует

Стреляют в Гомельской области в основном охотники. Правда, не всегда легально. Основная масса экспертиз связана с делами о браконьерстве и неосторожности при охоте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соседнем кабинете – сложный спектрограф. Без труда определяет героин, амфетамин и полмиллиона других химических веществ.

Евгений Королев, начальник отдела физико-химических экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области:

В данном случае мы видим, что это спайс. Прибор в автоматическом режиме определяет его название, приводит синонимы, структурную формулу.

Не менее напряженная работа у генетиков: для исследований им достаточно всего нескольких человеческих клеток.

Анна Калинина, начальник отдела судебно-генетических экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области:

Наши возможности ничуть не уступают европейским. Поскольку мы обсчитываем вероятность математически с помощью программы, получается 99.9999999999…%. Практически стопроцентный вариант.

Вячеслав Близнец, начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области:

Мы уже в целом проводим около 40 видов экспертиз. Это по основным направлениям. Будем дальше развивать наши экспертные возможности.

Конечно, создать все это за два месяца было бы невозможно. Человеческий потенциал и материальная база экспертного комитета годами аккумулировалась под началом самых различных организаций: от МВД до МЧС. Теперь им предстоит заработать с новой эффективностью, благодаря прежде всего новым подходам и новому статусу.