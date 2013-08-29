Более 30 белорусских преподавателей впервые получили новую категорию – учитель-методист

Новости Беларуси. Педагогическая элита. Более 30 преподавателей Беларуси впервые получили новую категорию – учитель-методист. Для этого им пришлось сдать специальный экзамен. Чтобы претендовать на это почетное звание кандидату необходимо иметь не только большой педагогический опыт и признанные методики, но и постоянно повышать уровень своего мастерства.

К слову, такой категории в Беларуси ранее не было. В 80-е годы прошлого столетия в Советском Союзе существовало звание «старший учитель», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.