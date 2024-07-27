Первых 3-тысячников Минской области чествовали в Дзержинском районе

Первых в Минской области комбайнеров-трехтысячников чествовали в Дзержинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее механизаторы Василий Зур и Сергей Максимец из сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи» уже устанавливали национальный рекорд. В 2022 году они впервые в истории страны намолотил 6 тысяч тонн зерна на белорусском комбайне. И вот очередной успех. В этом году экипаж планирует поднять планку. Техника не подводит. Это все тот же гомельский комбайн, на котором работают уже третий сезон.

Сергей Максимец, механизатор сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:

Без поломок не бывает, но по-быстрому устраняем их, и дальше вперед. Главное, спокойному быть. Если нервничать, то и результатов таких больших и не будет.

Василий Зур, механизатор сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:

Никакого секрета нет – просто работаем, как обычно, слаженно. Погода сопутствует этому, урожайность. Урожай неплохой, хороший. По сравнению с прошлым годом намного выше. В прошлом чуть слабее был. Но все равно в прошлом году это хозяйство намолотило все, что хотело. В этом году рассчитывают на большее.