Полезные советы для тех, кто собирается в школу. Анонс ток-шоу «Большой город»

Чуть больше месяца остается до начала нового учебного года. С середины июля по всей стране работают школьные базары. Ассортимент на любой вкус. Где купить все необходимое, где откроются новые школы и современные классы? Чем порадует меню в столовых? Об этом рассказали гости студии ток-шоу «Большой город».

Готовимся к 1 сентября в студии «Большого города». Как выглядит новая форма в едином деловом стиле, что такое «капсула» и почему это удобно, стильно и практично? Наши дизайнеры делали акцент на том, как удобно детям двигаться, сидеть во время уроков.

Наггетсы, блинчики, сырники и даже шоколадная паста. Кто хорошо учится – тот вкусно ест!

Новинкой этого сезона станут блинчики с яблоком и корицей, которые мы предложим нашим детям в полдник.

Что представлено на школьных базарах и почему лучше заранее собрать портфель и выбрать «лук»? Ассортимент позволяет подобрать «луки». Подготовка ребенка в школу будет каждому родителю в удовольствие.