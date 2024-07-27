Полезные советы для тех, кто собирается в школу. Анонс ток-шоу «Большой город»
Чуть больше месяца остается до начала нового учебного года. С середины июля по всей стране работают школьные базары. Ассортимент на любой вкус. Где купить все необходимое, где откроются новые школы и современные классы? Чем порадует меню в столовых?
Об этом рассказали гости студии ток-шоу «Большой город».
Готовимся к 1 сентября в студии «Большого города». Как выглядит новая форма в едином деловом стиле, что такое «капсула» и почему это удобно, стильно и практично?
Наши дизайнеры делали акцент на том, как удобно детям двигаться, сидеть во время уроков.
Наггетсы, блинчики, сырники и даже шоколадная паста. Кто хорошо учится – тот вкусно ест!
Новинкой этого сезона станут блинчики с яблоком и корицей, которые мы предложим нашим детям в полдник.
Что представлено на школьных базарах и почему лучше заранее собрать портфель и выбрать «лук»?
Ассортимент позволяет подобрать «луки». Подготовка ребенка в школу будет каждому родителю в удовольствие.
И где получить единовременную материальную помощь? Полезные советы для тех, кто собирает и собирается в школу.
Выплата на одного ребенка порядка 125 рублей. Это весомая поддержка семьи.
Время подготовки к новому образовательному сезону стартовало. Узнать все о Дне знаний. Воскресенье, 10:00.