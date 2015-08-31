Михаил Мясникович посетил линейку по случаю открытия нового учебного года в Островце

Новости Беларуси. Сегодня, 31 августа, новый учебный года начался и в гимназии №1 Островца. Учебное заведение возвели ещё в начале года в строящемся городе атомщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В каждом классе гимназии – интерактивная доска, есть здесь и собственный тренажёрный зал. Особое внимание отводится профильному обучению. В старших классах ученики уже определяются с будущей профессией.

Елена Севостьян, директор «Гимназия №1 города Островца»:

Десятые классы у нас сформированы таким образом, что будут работать четыре профиля – это физико-математический, английский язык и математика, химия и биология, филологический профиль. По оснащению мы богаты компьютерной техникой, интерактивными досками, мультибордами, оснащены компьютерами 3+1 в учебных кабинетах, передвижным компьютерным классом.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь:

Безусловно, радует, что у нас добавляется первоклашек. В целом, у нас по стране в этом году за парты в первом классе сядет на 1600 первоклассников больше, чем это было в прошлом году. И в Островце если в прошлом году в этой гимназии №1 было всего два первых класса, то сегодня уже три полноценных первых класса. Гимназия мне понравилась. Понравилась не только уютными, просторными, светлыми классными комнатами, но и креативными преподавателями. Директор и преподаватели заряжены на хорошее, на созидание.