31 августа в Минске открыли школу-новостройку

Новости Беларуси. Впервые встречают учеников в Беларуси три новые школы. Их построили в Гродно, Пинске и в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня началась летопись истории 32-й минской школы. Она рассчитана более чем на тысячу учеников. На всю мощь учреждение заработает уже к следующему дню знаний. Школа состоит из трех блоков – административного и двух учебных. Здесь есть и большая библиотека, и два современных спортивных зала. Планируется здесь сотрудничать и с Федерацией футбола. Именно в 32-й столичной школе получат знания будущие спортсмены.

Зинаида Михайлова, директор ГУО «Средняя школа №32 Минска»:

В школе очень много спортивных объектов – новый стадион на улице, две баскетбольные площадки, две волейбольные площадки, хоккейная коробка. Оборудованы лингафонные, компьютерные кабинеты. Мы будем уделять большое внимание туристическо-экологическому направлению, будем изучать историю родного края, историю нашего центрального района.

Михаил Мирончик, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

В Минске 1 сентября за парты сядут более 173 тысяч учащихся. Из них более 23 тысяч – это наши первоклассники. Бесспорно, нас радует, что эта цифра ежегодно растет, прибавляется на 1 – 2, а последний год даже на 3 тысячи. Это говорит о том, что у нас растет население в городе Минске. И нас как педагогов радует то, что количество первоклашек в школах увеличивается.