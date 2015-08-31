Практически у всех школьников в этом учебном году будет доступ к инновационным учебникам

Минск идёт учиться в электронную школу. Так что же собой представляет такой проект?

В первую очередь, это внедрение онлайн-решения по представлению различных информационных сервисов: электронный журнал, дневник, расписание занятий. А к 2017 году к новому проекту присоединится и большинство региональных школ.

Кстати, электронный журнал и дневник появились ещё в 2011 году и были опробованы в нескольких учреждениях образования. Новинка, которая подразумевает автоматическое дублирование оценок в электронном варианте с течением времени «прижилась», и готова охватить всех школьников и учителей.

Несколько лет назад потерпели изменение и учебники. Сейчас большинство из них содержат электронные аналоги, которые позволяют быстро сориентироваться в информации, проверить свои знания с помощью тестовых заданий и даже использовать различные мультимедийные ресурсы.

В этом учебном году доступ к инновационным учебникам будет практически у всех школьников. Тем более, что уже создан национальный образовательный портал, который объединяет около 200 электронных учебных курсов по всем предметам с 1-го по 11 классы.

Но несмотря на такое разнообразие новых электронных пособий, бумажные учебники и доску с мелом никто не отменял.