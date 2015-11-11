С начала года в Минске на производстве погибли 17 человек, почти 100 получили тяжелые травмы

Новости Беларуси. Количество тяжелых травм, полученных на производстве, в Минске значительно снизилось. Так, с начала года на рабочих местах пострадали 96 человек, а в прошлом – 111. Основная причина травматизма на производстве – нарушение правил охраны труда. Именно поэтому контрольные службы столицы еженедельно проводят рейды на минские предприятия.

На этом предприятии сразу четыре хозяина. Но на вопрос «кто должен следить за порядком» мужчины лишь пожимают плечами. Беспорядок не только на рабочих местах, но и в границах всей производственной территории. Железные конструкции, стройматериалы и даже пластиковые бутылки с неопознанным содержимым. Но верх беспечности руководства – уязвимое электро- и газовое оборудование. К тому же пустые баллоны, по словам специалистов, куда опаснее, чем полные.

А в помещении, где проводят сварочные работы, и вовсе отсутствует вентиляция. Рабочим здесь в буквальном смысле дышать нечем.

Александр Холодинский, исполняющий обязанности старшего мастера цеха металлоизделий:

Заменяют двигатель, сегодня-завтра привезут, и будет нормально работать вентиляция. Выявленные недостатки будут устранены в ближайшее время. Я думаю, до пятницы.

Примечательно, что недостаток вентиляции сами работники компенсируют цветами. Они уверены: зеленые растения обогащают воздух кислородом. Но производственные «джунгли» еще чуть-чуть и превратятся в целый живой уголок.

Оставлять на завтра то что, можно сделать сегодня, специалисты не рекомендуют. Иначе – штраф, вплоть до закрытия предприятия. Ведь главное – не производственные объемы, а безопасность работников.

Статистика не умалчивает: с начала года на производстве погибли 17 человек, почти 100 получили тяжелые травмы, в том числе и в состоянии алкогольного опьянения.

Наталья Нестерович, начальник отдела охраны труда комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

Считаю, как минимум три-четыре дня дать на исправление, на проведение массового субботника на территории этой организации, и приведение в надлежащее состояние как территории, так и всех складских помещений и отдельных мастерских. В повторный рейд мы придем сюда уже без предупреждения.

В числе самых распространенных нарушений по-прежнему неисправность электро- и газового оборудования, отсутствие вентиляции и должного освещения. Тем не менее показатель несчастных случаев в Минске один из самых низких в стране, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. И чем больше ответственности, тем меньше травматизма.