С начала 2026 года белорусские пограничники выявили 12 попыток незаконного ввоза БПЛА из стран ЕС

Пограничники продолжают выявлять факты ввоза, хранения и использования беспилотников. В Брестском районе задержан житель нашей страны. Он находился рядом с границей и имел при себе самодельный беспилотник самолетного типа и оборудование для его запуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летательный аппарат изъят, начато разбирательство. Мужчине грозит крупный штраф и конфискация устройства. На следующий день сотрудники Гродненской погрангруппы остановили жителя Лиды, который пытался ввезти через пункт пропуска Брузги два беспилотника из Евросоюза. Аппараты также изъяты, проводится проверка.