С начала 2026 года белорусские пограничники выявили 12 попыток незаконного ввоза БПЛА из стран ЕС
Пограничники продолжают выявлять факты ввоза, хранения и использования беспилотников. В Брестском районе задержан житель нашей страны. Он находился рядом с границей и имел при себе самодельный беспилотник самолетного типа и оборудование для его запуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Летательный аппарат изъят, начато разбирательство. Мужчине грозит крупный штраф и конфискация устройства. На следующий день сотрудники Гродненской погрангруппы остановили жителя Лиды, который пытался ввезти через пункт пропуска Брузги два беспилотника из Евросоюза. Аппараты также изъяты, проводится проверка.
С начала года пограничники выявили 12 попыток незаконного ввоза беспилотников с территории государств ЕС, а также случаи их хранения и эксплуатации внутри страны. В ГПК напоминают: действующий указ запрещает физическим лицам ввоз, хранение, использование и изготовление гражданских беспилотников. За нарушение предусмотрены значительные штрафы с обязательной конфискацией. При повторном нарушении в течение года наступает уже уголовная ответственность.