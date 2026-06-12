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С начала 2026 года белорусские пограничники выявили 12 попыток незаконного ввоза БПЛА из стран ЕС

12 июня 2026 05:44
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Пограничники продолжают выявлять факты ввоза, хранения и использования беспилотников. В Брестском районе задержан житель нашей страны. Он находился рядом с границей и имел при себе самодельный беспилотник самолетного типа и оборудование для его запуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала 2026 года белорусские пограничники выявили 12 попыток незаконного ввоза БПЛА из стран ЕС-2

Летательный аппарат изъят, начато разбирательство. Мужчине грозит крупный штраф и конфискация устройства. На следующий день сотрудники Гродненской погрангруппы остановили жителя Лиды, который пытался ввезти через пункт пропуска Брузги два беспилотника из Евросоюза. Аппараты также изъяты, проводится проверка. 

С начала 2026 года белорусские пограничники выявили 12 попыток незаконного ввоза БПЛА из стран ЕС-4

С начала года пограничники выявили 12 попыток незаконного ввоза беспилотников с территории государств ЕС, а также случаи их хранения и эксплуатации внутри страны. В ГПК напоминают: действующий указ запрещает физическим лицам ввоз, хранение, использование и изготовление гражданских беспилотников. За нарушение предусмотрены значительные штрафы с обязательной конфискацией. При повторном нарушении в течение года наступает уже уголовная ответственность. 

# Беспилотники # пограничники

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