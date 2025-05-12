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С начала 2025-го в Минской области произошло 27 ДТП – 2 ребёнка погибли и 29 получили травмы

12 мая 2025 14:29
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Сотрудники ГАИ усиливают меры безопасности. В Минской области завершилась профилактическая акция «Дети на дороге – ответственность взрослых», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С начала 2025-го в Минской области произошло 27 ДТП – 2 ребёнка погибли и 29 получили травмы-2

Госавтоинспекция напоминает, водителям необходимо соблюдать правила скоростного режима вблизи школ, детских садов, на дворовой и прилегающей территориях. При перевозке обязательно использовать удерживающие устройства. А детям, не достигнувшим 14 лет, управлять велосипедом на дороге без сопровождения совершеннолетнего – запрещено.

С начала 2025-го в Минской области произошло 27 ДТП – 2 ребёнка погибли и 29 получили травмы-4

Сергей Бондаренко, начальник УГАИ УВД Миноблисполкома:
Хочется обратиться ко всем без исключения взрослым. Если вы видите, что на дороге дети нарушают права дорожного движения, не лишним будет провести с ними работу, предупредить, что так делать нельзя. Либо сообщить в органы внутренних дел по телефону 102 о том, что есть такой факт, для того, чтобы сотрудники милиции могли отреагировать и спрофилактировать трагедию на дороге. Статистика дорожно-транспортных происшествий за истекший период текущего года говорит, что чаще всего дети страдали в качестве пассажиров.

С начала 2025 года в Минской области произошло 27 ДТП, в результате которых 2 ребенка погибли, 29 получили травмы.

# ГАИ # Сергей Бондаренко # ДТП # Дети и родители

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