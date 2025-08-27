С начала 2025-го в Минске обновили свыше 1,5 млн квадратных метров улично-дорожной сети

С начала 2025 года в Минске обновили свыше 1,5 миллиона квадратных метров улично-дорожной сети, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полностью асфальто-бетонное покрытие заменили на 57 участках дорог. Завершаются профилактические мероприятия, это в том числе герметизация трещин и поверхностная обработка полотна. Поддерживать порядок на закрепленных территориях каждый день помогают около 500 единиц специальной техники.

Максим Белоус, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

В этом году запланированы большие объемы работ, рекордные за последние годы. Свыше 1,9 миллиона квадратных метров покрытия будет отремонтировано, свыше 1 миллиона полной замены покрытия. Будут выполнены работы по устранению колейности. На магистральных улицах в первую очередь. Работы выполняются со специальными асфальтобетонными смесями повышенной деформационной устойчивости. Надеемся, в нашем содружестве с Белорусским национальным техническим университетом разрабатываются эти рецептуры смесей.

В этом году запланировано обновить более 230 остановочных пунктов. На 50 участках дорог вблизи учреждений образования обустроили островки безопасности и пешеходные связи.