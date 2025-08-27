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В колледжи Минской области в 2025-м зачислено 6,4 тыс. человек

27 августа 2025 07:30
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В колледжи Минской области в этом году зачислено 6,4 тысячи человек. Уже скоро начнется подготовка по двум новым специальностям и трем квалификациям: демонстратор одежды, портной, наладчик оборудования в производстве изделий из пластмасс, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В колледжи Минской области в 2025-м зачислено 6,4 тыс. человек-2

Марьиногорский аграрно-технический колледж имени Лобанка встречает 215 новых учащихся. Учреждение готовит по востребованным рабочим специальностям. Повод для гордости в этом году – рекордное количество целевиков – 49 человек. Средний проходной балл вырос по всем направлениям. В колледж поступили ребята из многих регионов Беларуси.

В колледжи Минской области в 2025-м зачислено 6,4 тыс. человек-4

Сергей Сасковец, директор Марьиногорского государственного ордена «Знак Почета» аграрно-технического колледжа имени В.Е. Лобанка:
Нашим учащимся всем 100 % предоставляется общежитие. И причем мы предоставляем общежитие не только иногородним, но даже из Пуховического района детям, которым, например, добираться там не очень комфортно. Сейчас у нас 125 человек будут заселяться. Все комнаты готовы к заселению, подготовлены, и мы подготовились. 

Профессионально-техническое образование дает возможность быстрого трудоустройства, ведь большая часть выпускников находит работу сразу после окончания колледжа. Кроме того, программа обучения здесь направлена на практику. Студенты получают навыки работы на современном оборудовании в условиях реального производства.

# Образование в Беларуси # Вступительная кампания

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