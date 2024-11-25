С начала 2024-го в Минской области с участием пешеходов и велосипедистов произошло 188 ДТП

Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах. Особое внимание водителям и пешеходам, грубо нарушающим ПДД. С приходом осени темнеет рано, ухудшается видимость, рассказали в программе «Минщина» на СТВ
И согласно статистике, риск ДТП увеличивается. Сотрудники ГАИ отработали аварийно-опасные участки дорог, где характерна наибольшая вероятность несчастных случаев. Еще раз напомнили о необходимости иметь при себе фликеры и даже подарили светоотражающие элементы тем, у кого их не было.
Сергей Бондаренко, начальник УГАИ УВД Миноблисполкома:
Цель наша – не привлечь к административной ответственности, не наказать этого пешехода или этого водителя, который нарушил правила дорожного движения, а для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье пешеходу. Для этого довести проблематику, лишний раз побеседовать, лишний раз заострить на этом внимание и, конечно же, снизить риски травмирования людей на дороге.
Всего с начала года в Минской области произошло более 180 ДТП с участием пешеходов и велосипедистов. 30 человек погибли.