На молочном предприятии в Слуцке откроют линию по производству лактоферрина

Новый инвестиционный проект реализуют в Слуцке. На молочном предприятии планируют открыть линию по производству лактоферрина, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Это полезный белок, который защищает от вирусов и поддерживает иммунитет. Инвестпроект запустят при поддержке инновационного фонда Миноблисполкома. Это технологически новое производство, которому нет аналогов в Беларуси и на постсоветском пространстве. К слову, в 2024 году предприятие расширило ассортимент продукции. Намечены планы осваивать новые ниши и на 2025 год.

Виталий Злобин, заместитель генерального директора предприятия по производству молочной продукции:

Инвестиции направлены в первую очередь на расширение ассортимента выпускаемой продукции и продукции, которая востребована, конечно же. Мы первые, кто внедрил эти технологии в молочные продукты. И продолжаем активно ее развивать. Совсем недавно мы выпустили безлактозный йогурт. Есть другие идеи по классическому ассортименту молочной продукции, чтобы она была доступна для всех групп населения.

В Минской области активно развивается инвестиционная программа «Один район – один проект». В 2025 году в рамках этой инициативы планируют реализовать 15 инвестпроектов. Основная задача – создание новых производств и рабочих мест.