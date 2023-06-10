С манго, грейпфрутом и даже огурцом – готовим три вкуснейших лимонада для жаркого лета

Ничто так не утоляет жажду в летний зной, как стакан прохладного напитка. Его можно приготовить из фруктов, ягод, добавить пряности, травы, питательные овощи.

Наталья Богданович, управляющая кофейным бизнесом:

Сегодня я для вас приготовлю три лимонада. Мы выбрали три, их на самом деле огромное количество. Всегда мы начинаем с того, что мы в наш стакан кладем лед. У нас есть такой льдогенератор. Дома много льда в морозилке. Льда нужно много. Почему много льда всегда сыпят в заведениях и в кофейнях? Не для того, чтобы сэкономить. А для того, чтобы вы могли очень долго наслаждаться вашим напитком и он всегда был холодным. Особенно если очень жарко. Поэтому льда не жалеем, не боимся заболеть. По максимуму насыпаем льда.

После этого берем пюре манго. Пюре манго вы можете сделать сами. Вы можете купить свежий манго, если он есть на рынке. Миксером его взбиваем. Его надо немного на такой стакан. Буквально 25 миллилитров. После манго добавляем лимонный сок, кокосовый и банановый сироп. Всего по 15 миллилитров. Ингредиенты заливаем водой, сильный газ. Все хорошо перемешиваем и наслаждаемся вкусом. Переходим ко второму варианту.

Наталья Богданович:

Сейчас я вам расскажу про второй наш лимонад на сегодня. Он будет состоять из очень вкусных свежих фруктов. Мы берем с вами виноград, буквально трех виноградинок нам будет достаточно, берем свежий грейпфрут. Все это мы немножко помнем, чтобы наши фрукты пустили вкусный сок.

Как я говорила и в предыдущий раз, чтобы лимонад был вкусным, насыщенным и долго холодным, мы в него добавляем много льда. Целый стакан льда. Всегда добавляем немножко лимонной основы, лимонного сока. Можно брать дольку лимона и вместе с виноградом его подавить.

Добавляем ванильный и клубничный сироп. Наливаем по 10-15 миллилитров. Любая ягода хорошо сюда впишется. Добавляем в воду сильный газ и перемешиваем. Напиток готов.

Наталья Богданович:

Теперь переходим к нашему третьему лимонаду. Этот лимонад самый простой. Он очень базовый, его можно приготовить дома, друзьям на дачу, в нем очень мало ингредиентов, но при этом он очень интересный, необычный, вкусный. Готовится очень легко. Опять насыпаем много льда.

У нас будет лимонад с огурцом. Это шикарно вкусно. Вроде бы огурец мы используем с вами только в салатах, но его еще можно использовать летом и в лимонадах. Вы не представляете, как это вкусно. Вливаем огуречный и грейпфрутовый сироп по 15 миллилитров. И не забываем о лимоне и воде. Все перемешиваем и пробуем. Напиток легкий, вкусный, а главное, полезный.