Безопасность в интернете: вот главные правила, которые защитят от мошенников
21 век невозможен без интернета. Всемирная паутина – наш лучший друг и враг одновременно. Социальные сети, мобильные приложения, электронные почты – настоящий кладезь личной информации миллионов людей. Как не утонуть в цифровом океане, подскажут эксперты.
Ольга Шибко, заместитель начальника управления образовательных услуг и связей с общественностью Национального центра защиты персональных данных Республики Беларусь:
Прежде всего что мы рекомендуем: не публиковать в соцсетях избыточную личную информацию о себе с указанием номера мобильного телефона. Зная личный номер мобильного телефона, злоумышленник может воздействовать на человека, в том числе на ребенка, может идти спам, фишинговая, вишинговая рассылка.
Цените приватность. Расскажите детям о настройках конфиденциальности личного аккаунта и о ключевых нормах поведения в Сети. Копии документов, паспортные данные, фото и видео, которые вы отправляете через мессенджер, в любой момент могут стать достоянием общественности.
Ольга Шибко:
Расскажите им, что такое лицензионное программное обеспечение, что такое двухфакторная аутентификация и как она поможет защитить аккаунт. Конечно же, мы говорим о том, что нужно настраивать сложные пароли для своих учетных записей. Сложный пароль – это пароль, который содержит заглавные, строчные символы, цифры и спецсимволы.
Будьте бдительны. Познакомьтесь с кругом друзей вашего ребенка. Ведь за красивой картинкой в интернете нередко скрываются хитрые злоумышленники.
Ольга Шибко:
И, конечно же, такие базовые правила, как ссылки с громкими заголовками. «Проголосуй за меня в конкурсе» или «Смотри, что произошло в нашем городе». Зачастую это фишинговая ссылка, которая приводит к тому, что ребенок уже не управляет своим аккаунтом или не управляет своим телефоном. Злоумышленник наряду с тем, что может быстро сменить пароли, завладеть аккаунтом в соцсетях, также может использовать личность этого ребенка как подменную, от его имени уже распространять какую-то недостоверную информацию.
И не забывайте: Всемирная паутина помнит все. Виртуальный архив десятилетиями хранит информацию, которую вы когда-то оставили о себе. Семь раз подумай, один раз опубликуй – золотое правило.