Безопасность в интернете: вот главные правила, которые защитят от мошенников

21 век невозможен без интернета. Всемирная паутина – наш лучший друг и враг одновременно. Социальные сети, мобильные приложения, электронные почты – настоящий кладезь личной информации миллионов людей. Как не утонуть в цифровом океане, подскажут эксперты.

Ольга Шибко, заместитель начальника управления образовательных услуг и связей с общественностью Национального центра защиты персональных данных Республики Беларусь:

Прежде всего что мы рекомендуем: не публиковать в соцсетях избыточную личную информацию о себе с указанием номера мобильного телефона. Зная личный номер мобильного телефона, злоумышленник может воздействовать на человека, в том числе на ребенка, может идти спам, фишинговая, вишинговая рассылка. Цените приватность. Расскажите детям о настройках конфиденциальности личного аккаунта и о ключевых нормах поведения в Сети. Копии документов, паспортные данные, фото и видео, которые вы отправляете через мессенджер, в любой момент могут стать достоянием общественности.

Ольга Шибко:

Расскажите им, что такое лицензионное программное обеспечение, что такое двухфакторная аутентификация и как она поможет защитить аккаунт. Конечно же, мы говорим о том, что нужно настраивать сложные пароли для своих учетных записей. Сложный пароль – это пароль, который содержит заглавные, строчные символы, цифры и спецсимволы. Будьте бдительны. Познакомьтесь с кругом друзей вашего ребенка. Ведь за красивой картинкой в интернете нередко скрываются хитрые злоумышленники.