С костёлом святого Антония связано немало легенд. Какие секреты таит фамильная усыпальница Слотвинского в Рованичах?
Чем пуховичская земля обязана графу Льву Макову? Почему церковь в Вилейке названа в честь Преподобной Марии Египетской и какие секреты таит в себе фамильная усыпальница Андрея Слотвинского в Рованичах? Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Агрогородок Рованичи Червенского района – еще одна из обязательных остановок в туристическом маршруте любого путешественника. Изначально населенный пункт входил в состав Великого Княжества Литовского. А в 1793 году, после второго раздела Речи Посполитой, Рованичи вошли в состав Игуменского уезда Минской губернии Российской империи.
Собственником имения стал Андрей Слотвинский, который возвел на этих землях костел Святого Антония. Храм предназначался для фамильной усыпальницы. Продолжительное время родовой склеп действительно использовался по назначению. Об этом свидетельствуют сохранившиеся мемориальные доски.
Елена Заборонок, директор Червенского районного краеведческого музея:
Тут быў прыход каталіцкі. Сёння няма прыхода і католікаў не засталося. Потым ён быў ва ўласнасці мясцовага саўгаспрадпрыемства. Калі закрываліся ўсе такія ўстановы, то і касцёл быў таксама закрыты. Ён выкарыстоўваўся як склад.
В 90-х годах прошлого века храм горел, что значительно отразилось на его внешнем виде. К слову, на окнах костела все еще можно заметить металлически балки, что говорит о том, что церковь хотели законсервировать и уберечь святыню от вандалов.
Почему церковь в Вилейке названа в честь Преподобной Марии Египетской – подробности здесь.
Елена Заборонок:
Засталося няшмат, бачым выхады на хары, адкуль гучаў арган, магчыма. Сцены засталіся, некаторыя элементы аздаблення фасада. Быў роспіс на алтары, на жаль зараз і рэшткаў не можам убачыць. Будынак гэты цікавы з пункту гледжання архітэктуры, таму і трапіў у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей.
Костел расположен посреди местного кладбища. К слову, оно действует и сегодня. На нем можно встретить старинные польские захоронения. Одна из древнейших могил принадлежит родственнице Слотвинских Юзефе Корзович. На месте ее погребения находится памятник в виде свитка. Девушка умерла в 1885 году в возрасте 20 лет.
С костелом святого Антония связано немало легенд. Одна из них гласит о том, что между святыней и усадебным домом Слотвинских, который находится в паре километров отсюда, прорыт подземный ход.
Елена Заборонок:
Адна легенда ёсць, як разбагацелі Слатвінскія. Яны былі памешчыкамі, аднойчы селянін, які працаваў на ніх, вырубаў старыя дрэвы. І нібыта пад аднім з карэнняў старага дрэва гэты селянін знайшоў золата і расказаў гэта пану. Пан і яго добра ўзнагародзіў, а Слатвінскія пачалі будаўніцтва палаца, потым і касцёла.
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