С костёлом святого Антония связано немало легенд. Какие секреты таит фамильная усыпальница Слотвинского в Рованичах?

Чем пуховичская земля обязана графу Льву Макову? Почему церковь в Вилейке названа в честь Преподобной Марии Египетской и какие секреты таит в себе фамильная усыпальница Андрея Слотвинского в Рованичах? Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Агрогородок Рованичи Червенского района – еще одна из обязательных остановок в туристическом маршруте любого путешественника. Изначально населенный пункт входил в состав Великого Княжества Литовского. А в 1793 году, после второго раздела Речи Посполитой, Рованичи вошли в состав Игуменского уезда Минской губернии Российской империи. Собственником имения стал Андрей Слотвинский, который возвел на этих землях костел Святого Антония. Храм предназначался для фамильной усыпальницы. Продолжительное время родовой склеп действительно использовался по назначению. Об этом свидетельствуют сохранившиеся мемориальные доски.

Елена Заборонок, директор Червенского районного краеведческого музея:

Тут быў прыход каталіцкі. Сёння няма прыхода і католікаў не засталося. Потым ён быў ва ўласнасці мясцовага саўгаспрадпрыемства. Калі закрываліся ўсе такія ўстановы, то і касцёл быў таксама закрыты. Ён выкарыстоўваўся як склад. В 90-х годах прошлого века храм горел, что значительно отразилось на его внешнем виде. К слову, на окнах костела все еще можно заметить металлически балки, что говорит о том, что церковь хотели законсервировать и уберечь святыню от вандалов. Почему церковь в Вилейке названа в честь Преподобной Марии Египетской – подробности здесь. Елена Заборонок:

Засталося няшмат, бачым выхады на хары, адкуль гучаў арган, магчыма. Сцены засталіся, некаторыя элементы аздаблення фасада. Быў роспіс на алтары, на жаль зараз і рэшткаў не можам убачыць. Будынак гэты цікавы з пункту гледжання архітэктуры, таму і трапіў у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей.