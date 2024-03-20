Разнообразие форм впечатлит. Чем удивляет самая большая в Беларуси коллекция самоваров?
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Отправляемся в деревню Наносы. Дом-музей самоваров – душа этнокультурного комплекса. Согреет всех. Два этажа, 378 экспонатов. Медные и латунные, пузатые и расписные. Здесь сияет одна из самых больших коллекций в Беларуси. Большинство родом из легендарной Тулы.
Анастасия Макеева, корреспондент:
С чего началась история самовара?
Владислав Бондарев, экскурсовод:
Водогреи, их так раньше называли, известны с давних времен, с античности, но в последствии самые простые приспособления эволюционировали и превратились вот в такой роскошный самовар. Все начиналось с чайника. Это самовар-сбитень, у него внутри есть труба-жаровня. Если этот чайник надо ставить на плиту либо разводить огонь, то здесь, внутри этого самовара, труба, сюда закладываются шишки, растапливается огонь, закипает вода.
Что море соловецкое, пьем из него здоровье молодецкое. Самовару посвящали стихи и песни. Народного любимца величали «Иван Иваныч». Оно и понятно: символ гостеприимства, генерал стола. В России славная история началась на Урале. В первой половине XVIII века появились первые агрегаты. На разведку отправился тульский промышленник Демидов, и с местными кузнецами соорудил самогреющуюся конструкцию. Пройдет время, и в конце 70-х годов XVIII века братья Лисицыны наладят в Туле производство.
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