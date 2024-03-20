Разнообразие форм впечатлит. Чем удивляет самая большая в Беларуси коллекция самоваров?

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Отправляемся в деревню Наносы. Дом-музей самоваров – душа этнокультурного комплекса. Согреет всех. Два этажа, 378 экспонатов. Медные и латунные, пузатые и расписные. Здесь сияет одна из самых больших коллекций в Беларуси. Большинство родом из легендарной Тулы.

Анастасия Макеева, корреспондент:

С чего началась история самовара?