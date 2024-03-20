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Разнообразие форм впечатлит. Чем удивляет самая большая в Беларуси коллекция самоваров?

20 марта 2024 10:52
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Отправляемся в деревню Наносы. Дом-музей самоваров – душа этнокультурного комплекса. Согреет всех. Два этажа, 378 экспонатов. Медные и латунные, пузатые и расписные. Здесь сияет одна из самых больших коллекций в Беларуси. Большинство родом из легендарной Тулы.

Анастасия Макеева, корреспондент:
С чего началась история самовара?

Разнообразие форм впечатлит. Чем удивляет самая большая в Беларуси коллекция самоваров?-1

Владислав Бондарев, экскурсовод:
Водогреи, их так раньше называли, известны с давних времен, с античности, но в последствии самые простые приспособления эволюционировали и превратились вот в такой роскошный самовар. Все начиналось с чайника. Это самовар-сбитень, у него внутри есть труба-жаровня. Если этот чайник надо ставить на плиту либо разводить огонь, то здесь, внутри этого самовара, труба, сюда закладываются шишки, растапливается огонь, закипает вода.

Разнообразие форм впечатлит. Чем удивляет самая большая в Беларуси коллекция самоваров?-4

Что море соловецкое, пьем из него здоровье молодецкое. Самовару посвящали стихи и песни. Народного любимца величали «Иван Иваныч». Оно и понятно: символ гостеприимства, генерал стола. В России славная история началась на Урале. В первой половине XVIII века появились первые агрегаты. На разведку отправился тульский промышленник Демидов, и с местными кузнецами соорудил самогреющуюся конструкцию. Пройдет время, и в конце 70-х годов XVIII века братья Лисицыны наладят в Туле производство.

Подробности в видео.

# Коллекционирование # общество # Анастасия Макеева # Вероника Макаревич

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