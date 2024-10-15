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С кем бы из известных личностей хотели познакомиться минчане?

15 октября 2024 12:55
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С кем бы из известных личностей хотели познакомиться минчане?-1

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается с прекрасной осенней погоды и размышлений. Я вот на секунду задумалась, с кем бы из известных исторических фигур мне бы хотелось пообщаться? И это бы точно был Якуб Колас. А что думают на этот счет жители столицы и с кем бы они познакомились из известных личностей?

С кем бы из известных личностей хотели познакомиться минчане?-3

С Цезарем я бы хотел пообщаться. Очень интересный человек, необычный, талантливый, очень нестандартное мышление, решительный был.

С кем бы из известных личностей хотели познакомиться минчане?-5

С Лермонтовым мне интересно. Мне нравятся его поэмы, стихи.

С кем бы из известных личностей хотели познакомиться минчане?-7

Наверное, Ганди, потому что это был выдающийся политик, у него правильное мышление и управление.

Подробности в видео.

# Опрос # Алина Трус

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