С кем бы из известных личностей хотели познакомиться минчане?

Алина Трус, корреспондент:

Новое утро начинается с прекрасной осенней погоды и размышлений. Я вот на секунду задумалась, с кем бы из известных исторических фигур мне бы хотелось пообщаться? И это бы точно был Якуб Колас. А что думают на этот счет жители столицы и с кем бы они познакомились из известных личностей?