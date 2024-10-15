Инновации для пожилых людей обсудили на международном форуме в Минске

Генетика старения и раннее выявление заболеваний, социальная политика и инновации для пожилых людей. Эти и другие темы дали старт международному форуму «Здоровое и активное долголетие: медико-социальные аспекты и возможности для гуманитарного сотрудничества», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная цель – обмен опытом, сотрудничество и реализация совместных идей и проектов в сфере медицины, социальной политики и общественной деятельности. Тематические доклады, проекты и инициативы презентовали эксперты и практики в различных областях из более чем 10 стран. В их числе, помимо белорусских специалистов, представители России, Казахстана, Гонконга, Южной Кореи, Индии. Многие спикеры присоединились к диалогу посредством онлайн-трансляции.

Алена Станиславчик, председатель общественной организации «Белорусская ассоциация социальных работников»:

Наша задача сегодня – и обсудить аспекты основные в теме старения, возможности, чтобы сотрудничать между организациями, между странами. Потому что проблемы для всех одинаковые для многих стран, и поиск решения лежит в обмене опытом и в возможностях сотрудничества между различными странами.

Баян Ахметжанова, глава общественного объединения «Ардагер» (Казахстан):

Активность пожилых людей, их социализация, их участие в общественной жизни очень важно. Давайте введем культуру старение. Каждый из нас, конечно, вложит туда что-то, но я бы хотела, чтобы мы ее наполнили, эту культуру старения, своими видениями. Но чтобы в конце были у всех счастливые глаза.

Александра Щеткина, глава благотворительного фонда «Альцрус» (Россия):

Наш фонд реализует низкобюджетные проекты, которые можно адаптировать под любой населенный пункт. Чтобы люди, где бы они ни жили, не оставались один на один с проблемой деменции. У них должна быть информация, психологическая поддержка и поддержка самих близких.