Опасно ли низкое давление для здоровья? Вот в каких случаях стоит бить тревогу

Гипотония, или низкое артериальное давление, – это состояние, при котором давление крови в сосудах ниже нормы. Люди с гипотонией часто сталкиваются с ощущением слабости, головокружения, нестабильности при изменении положения тела. Симптомы гипотонии могут также включать снижение концентрации, сонливость и даже обморок. Из-за недостаточного кровоснабжения органов и тканей у гипотоников могут возникнуть проблемы с памятью, а также повышенная чувствительность к холоду.
Андрей Авдеюк, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:
Есть люди, у которых низкое давление, при котором они хорошо себя чувствуют, это назвать гипотонией нельзя, это их нормальное состояние. Но когда снижено давление и у человека развиваются неприятные ощущения, то это можно назвать гипотонией.
Гипотония может появиться по разным причинам, включая нарушения сердечной деятельности, потерю крови, обезвоживание, эндокринные заболевания, а также наследственные факторы. Некоторые люди имеют склонность к гипотонии из-за индивидуальных особенностей организма.
Андрей Авдеюк:
Также гипотония может развиваться при таких заболеваниях, как железодефицитная анемия, при паразитарных, глистных инвазиях, если человек пьет мало жидкости, употребляет мало соли. Часто гипотония бывает у беременных женщин.
Диагностика гипотонии основывается на измерении артериального давления в разных положениях тела, а также анализе симптомов и проведении необходимых лабораторных исследований. В некоторых случаях может потребоваться консультация кардиолога или невролога.
Андрей Авдеюк:
В норме артериальное давление считается систолическое – 120-140, диастолическое –70-90, но это «плавающие цифры». Если выше этого, будет гипертония, если ниже, будет условная гипотония.
Лечение гипотонии направлено на устранение основной причины заболевания. В случае, если гипотония вызвана обезвоживанием, рекомендуется увеличить прием жидкости. При нарушениях сердечной деятельности могут назначать препараты, улучшающие кровообращение. Профилактика гипотонии включает в себя сбалансированное питание, регулярные физические упражнения, контроль за уровнем артериального давления, избегание перегревания или переохлаждения организма. Важно также избегать стрессовых ситуаций.
Андрей Авдеюк:
Если нам необходимо быстро поднять артериальное давление, не помешает чашечка кофе, чашечка зеленого чая, шоколад. Эти продукты быстро повышают артериальное давление, но на короткий срок. Здесь лучше принимать адаптогены – это аралия и левзея. Эти продукты растительного происхождения поднимают артериальное давление, обладают иммуностимулирующим действием, благоприятно работают на ЦНС. То, что нам необходимо, чтобы мы чувствовали себя комфортно в окружающей среде.
Гипотония – это состояние, требующее внимания и заботы. Следование рекомендациям врачей и соблюдение правильного образа жизни помогут справиться с низким артериальным давлением и сохранить здоровье сердца и сосудов на долгие годы.
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