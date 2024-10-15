Опасно ли низкое давление для здоровья? Вот в каких случаях стоит бить тревогу

Гипотония, или низкое артериальное давление, – это состояние, при котором давление крови в сосудах ниже нормы. Люди с гипотонией часто сталкиваются с ощущением слабости, головокружения, нестабильности при изменении положения тела. Симптомы гипотонии могут также включать снижение концентрации, сонливость и даже обморок. Из-за недостаточного кровоснабжения органов и тканей у гипотоников могут возникнуть проблемы с памятью, а также повышенная чувствительность к холоду.

Андрей Авдеюк, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Есть люди, у которых низкое давление, при котором они хорошо себя чувствуют, это назвать гипотонией нельзя, это их нормальное состояние. Но когда снижено давление и у человека развиваются неприятные ощущения, то это можно назвать гипотонией.

Гипотония может появиться по разным причинам, включая нарушения сердечной деятельности, потерю крови, обезвоживание, эндокринные заболевания, а также наследственные факторы. Некоторые люди имеют склонность к гипотонии из-за индивидуальных особенностей организма.

Андрей Авдеюк:

Также гипотония может развиваться при таких заболеваниях, как железодефицитная анемия, при паразитарных, глистных инвазиях, если человек пьет мало жидкости, употребляет мало соли. Часто гипотония бывает у беременных женщин.

Диагностика гипотонии основывается на измерении артериального давления в разных положениях тела, а также анализе симптомов и проведении необходимых лабораторных исследований. В некоторых случаях может потребоваться консультация кардиолога или невролога.

Андрей Авдеюк:

В норме артериальное давление считается систолическое – 120-140, диастолическое –70-90, но это «плавающие цифры». Если выше этого, будет гипертония, если ниже, будет условная гипотония.