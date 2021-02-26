Фотографировать птиц шесть часов. В Минске пройдёт чемпионат по фотобёрдингу

Новости Беларуси. 27 февраля в Минске состоится интересное мероприятие для любителей птиц – чемпионат по фотобердингу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Основная задача участников – за шесть часов сфотографировать как можно больше разных видов птиц в естественных условиях.

Участвовать можно как индивидуально, так и в команде из двух человек. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте конкурса. Чемпионат открыт и для иностранцев. Лучшие фотоохотники получат призы.