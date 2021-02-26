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Фотографировать птиц шесть часов. В Минске пройдёт чемпионат по фотобёрдингу

26 февраля 2021 15:42
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Новости Беларуси. 27 февраля в Минске состоится интересное мероприятие для любителей птиц – чемпионат по фотобердингу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фотографировать птиц шесть часов. В Минске пройдёт чемпионат по фотобёрдингу -1

Основная задача участников – за шесть часов сфотографировать как можно больше разных видов птиц в естественных условиях.

Фотографировать птиц шесть часов. В Минске пройдёт чемпионат по фотобёрдингу -4

Участвовать можно как индивидуально, так и в команде из двух человек. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте конкурса. Чемпионат открыт и для иностранцев. Лучшие фотоохотники получат призы.

# Птицы Беларуси # общество # Фотофакт

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