В Минской области милиция ходит к семьям, состоящим на учёте. Особое внимание зависимым от алкоголя

В одном из таких рейдов побывала наш корреспондент Вероника Сайко.

Новости Беларуси. Почти 90 % тяжких преступлений в 2020 году совершены в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В связи с этим в Минской области провели профилактические меры по их предупреждению. Совместно с врачами-наркологами и специалистами милиционеры отправились к семьям, которые состоят на учете.

У Ирины Мовильян двое прекрасных детей. 21-летний сын – талантливый столяр. 18-летняя дочь-красавица недавно вышла замуж. Дом рядом с Минском, у каждого своя комната. Казалось бы, зачем семью регулярно посещает участковый? Ответ прост – алкоголь.

Все началось восемь лет назад. Третий (старший) сын умер, муж ушел из семьи. Появился сожитель, который любит крепкие напитки. Пристрастилась к спиртному и Ирина. Начались скандалы и даже драки.