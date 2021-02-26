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В Минской области милиция ходит к семьям, состоящим на учёте. Особое внимание зависимым от алкоголя

26 февраля 2021 15:48
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Новости Беларуси. Почти 90 % тяжких преступлений в 2020 году совершены в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В связи с этим в Минской области провели профилактические меры по их предупреждению. Совместно с врачами-наркологами и специалистами милиционеры отправились к семьям, которые состоят на учете.

В одном из таких рейдов побывала наш корреспондент Вероника Сайко.

В Минской области милиция ходит к семьям, состоящим на учёте. Особое внимание зависимым от алкоголя-1

У Ирины Мовильян двое прекрасных детей. 21-летний сын – талантливый столяр. 18-летняя дочь-красавица недавно вышла замуж. Дом рядом с Минском, у каждого своя комната. Казалось бы, зачем семью регулярно посещает участковый? Ответ прост – алкоголь.

Все началось восемь лет назад. Третий (старший) сын умер, муж ушел из семьи. Появился сожитель, который любит крепкие напитки. Пристрастилась к спиртному и Ирина. Начались скандалы и даже драки.

В Минской области милиция ходит к семьям, состоящим на учёте. Особое внимание зависимым от алкоголя-4

Что с Владимировичем делать будем?

В Минской области милиция ходит к семьям, состоящим на учёте. Особое внимание зависимым от алкоголя-7

Ирина Мовильян, жительница агрогородка Сеница:
Если честно, я люблю его, мне очень-очень сильно его жалко.

Продолжение непростой истории смотрите в видеоматериале.

# Милиция Беларуси # общество # Вероника Сайко # Ирина Мовильян # Фотофакт

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