Новости по тегу #Мария Кондратьева

Трибуны заполнены, болельщики не жалеют своих эмоций. Накал страсти в каждом поединке, два дня жарких баталий и 26 наград, 6 из которых – золото, в копилке белорусов.
В студии «Спорттаймера» старший тренер национальной команды Беларуси по самбо и чемпионка мира по самбо.
Даниэла Ждан завоевала награду наивысшей пробы в весовой категории до 65 килограммов. В категории свыше 80 килограммов победительницей планетарного форума стала Мария Кондратьева. А первую награду нашей команде принес Александр Кокша, выступающий в весовой категории до 79 килограммов.
Мария Кондратьева завоевала серебряную награду на Кубке мира по самбо, который проходит в Кыргызстане, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
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