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Новости по тегу #Мария Кондратьева

Белорусы завоевали 26 наград! Смотрите, как проходил международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси
16 февраля 2025 18:08

Белорусы завоевали 26 наград! Смотрите, как проходил международный турнир по самбо на призы Президента Беларуси

ЧМ по самбо, конкуренция и пик формы спортсменов – поговорили с Вячеславом Котом и Марией Кондратьевой
17 ноября 2024 18:08

ЧМ по самбо, конкуренция и пик формы спортсменов – поговорили с Вячеславом Котом и Марией Кондратьевой

Белорусы завоевали три медали на чемпионате мира по самбо
08 ноября 2024 19:03

Белорусы завоевали три медали на чемпионате мира по самбо

Мария Кондратьева завоевала серебряную награду на Кубке мира по самбо в Кыргызстане
16 августа 2024 14:46

Мария Кондратьева завоевала серебряную награду на Кубке мира по самбо в Кыргызстане

«С каждым годом преступности на улицах становится меньше». В Минске наградили лучших работников милиции
26 февраля 2021 16:15

«С каждым годом преступности на улицах становится меньше». В Минске наградили лучших работников милиции