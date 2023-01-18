Наталья Кочанова: система власти в Беларуси доказала свою эффективность

Новости Беларуси. Система власти в Беларуси доказала свою эффективность. Это подчеркнула председатель Совета Республики на встрече с активом Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономика страны не только выстояла в сложных санкционных условиях, но и смогла в некоторых сферах приумножить прибыль, отметила Наталья Кочанова. Драйвером экономики в 2022 году стало сельское хозяйство, отрасль не только обеспечила продовольственную безопасность Беларуси, но и смогла прилично заработать. 8 миллиардов долларов – такую сумму аграрии получили от реализации продукции на экспорт.