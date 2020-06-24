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С какого момента историки ведут отсчёт белорусской государственности? Анонс программы «В обстановке мира»

24 июня 2020 07:49
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Новости Беларуси. Тема становления белорусской государственности и формирования страны в нынешних границах. Об этом говорили эксперты в программе «В обстановке мира».  

С какого момента историки ведут отсчёт белорусской государственности? Анонс программы «В обстановке мира»-1

С какого момента историки ведут отсчет белорусской государственности? Как сегодня оценивают итоги Рижского мирного договора и о последствиях какого события все еще спорят белорусские и зарубежные ученые. 

Развенчаем мифы о планах на процветание белорусских земель под оккупацией. 

И расскажем, почему нельзя молчать о своей исторической правде. 

С какого момента историки ведут отсчёт белорусской государственности? Анонс программы «В обстановке мира»-4

Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.  

# Национальная идея # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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