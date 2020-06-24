С какого момента историки ведут отсчёт белорусской государственности? Анонс программы «В обстановке мира»

Новости Беларуси. Тема становления белорусской государственности и формирования страны в нынешних границах. Об этом говорили эксперты в программе «В обстановке мира».
Новости Беларуси. Тема становления белорусской государственности и формирования страны в нынешних границах. Об этом говорили эксперты в программе «В обстановке мира».
С какого момента историки ведут отсчет белорусской государственности? Как сегодня оценивают итоги Рижского мирного договора и о последствиях какого события все еще спорят белорусские и зарубежные ученые.
Развенчаем мифы о планах на процветание белорусских земель под оккупацией.
И расскажем, почему нельзя молчать о своей исторической правде.
Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.