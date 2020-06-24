Развить навыки эффективного общения, творческий и лидерский потенциал. Как весело и с умом провести лето подростку в Минске

Лето – время не для скуки. Провести каникулы с пользой можно без финансовых потерь для родителей и с колоссальным опытом для юных дарований. Креативно-инновационный центр Минского дворца детей и молодежи организовал летний молодежный интенсив «SMART Лидер-2020». Главная цель – поддержка эмоционального и физического здоровья ребят в городской среде.

Ирина Томашевская, заместитель директора по инновационной работе УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»:

Сегодня дети-подростки в возрасте от 14 до 17 лет имеют возможность продолжить свое образование в рамках этого летнего интенсива и вооружиться знаниями, как сейчас называется, «софт-компетенциями». Самостоятельность, креативность, инициативность. Именно здесь за неделю готовят настоящих лидеров. Лагерь поможет развить навыки эффективного общения, творческий и лидерский потенциал, обучит ораторскому искусству и многое другое. Чтобы попасть сюда, ребятам пришлось изрядно попотеть и заинтересовать преподавателей.

Александр Алексеев, сотрудник креативно-инновационного центра УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»:

Анкета, по которой проходил отбор участников. По анкетам было понятно, что участники подавались максимально осознанно. Есть участники, которые уже не впервые на тренингах, у них есть опыт волонтерства, участия и побед в различных конкурсах.

В прошлые годы проект традиционно проходил в палаточном лагере, однако пандемия внесла свои коррективы. В этом году лагерь продолжил свою работу, только в новом для себя формате, с поправкой на дистанцирование и масочный режим. Атмосферу палаток, свежего летнего воздуха и песен под гитару до утра, конечно, не заменишь, но лагерь постарался даже в этих условиях максимально воссоздать ауру прошлых лет, к примеру, через музыку.

Александр Алексеев:

Сейчас вы можете посмотреть на наших участников. Сегодня у нас самый первый день, который, естественно, посвящен знакомству. Мы сюда уже принесли гитару, а одна из участниц пообещала нам принести на следующий день укулеле и в итоге у нас тут будет целый концерт.

Озорная девушка Соня в лагере уже не первый год, приходит сюда снова и снова за новыми знаниями. Закрепить позицию лидера и прочувствовать на себе, что значит вести за собой людей – ее главная задача на эту неделю. Софья Биба:

Это то самое место, где совмещают приятное с полезным, потому что, благодаря этим интенсивам и мероприятиям, у меня появилось много новых знакомых, классных друзей, с которыми мы до сих пор общаемся.

Алина в лагерь попала впервые. Выбирала место для досуга по принципу: все неизвестное – интересно. Девушка пришла развивать уже зародившиеся в ней качества лидера, однако на этом этапе больше относит себя к организаторской деятельности. Алина Суходольская:

У меня была маленькая дрожь по телу, когда я заполняла анкету, потому что я знаю, что на такие мероприятия обычно записываются и хотят попасть только настоящие, классные ребята. Но в душе я понимала то, что, все-таки, я могу попасть. Это была моя такая микроцель и я ее достигла. Я рада, что я здесь и мне здесь очень нравится.

Эту девушку в кругу друзей, любя, называют «буслик». В лагерь Варвара попала неспроста, девушка ощущает себя безусловным лидером, и просидеть на месте все каникулы для нее было бы просто невыносимой пыткой.