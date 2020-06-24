Президент Беларуси вместе с сыновьями присутствует в Москве на параде Победы

Новости Беларуси. Президент Беларуси вместе с сыновьями присутствует в Москве на военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В числе почетных гостей, конечно же, ветераны. Им сегодня особое внимание. Александр Лукашенко перед началом военного смотра пообщался с некоторыми из них.

В Москву приглашены также и другие зарубежные лидеры: Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, представители дипломатических миссий и общественных организаций.

Участие в параде принимает более 14 тысяч человек, свыше 230 единиц военной и специальной техники, 75 самолетов и вертолетов.