Минчанка в комнате установила душевую кабину, а теперь борется с плесенью, повышенной влажностью и ищет виновных в ситуации

Замечено, что плесень размножается в спорах. Еще в спорах размножаются жалобы наших телезрителей, которые, в свою очередь, размножают сюжеты программы «Добро пожаловаться!».

Плесень появилась на Земле 200 млн. лет назад. За это время с лица планеты исчезли тысячи видов живых существ. Самыми стойкими оказались: человек, тараканы, крысы и, конечно же, плесень. Однако между этими родственными организмами ни на минуту не прекращается борьба. Скоро четверть века, как проживает в столичной коммунальной квартире по улице Пуховичская, 5 Ирина Локун. Женщина смирилась с сыростью, запахом плесени и соседством. Но когда у Ирины родилась внучка, она решительно воспротивилась тому, чтобы ребенок дышал спорами плесени. Последняя, как известно, прекрасно живет не только вокруг нас, но и внутри.

Ирина Локун:

Мне страшно здесь жить. Полы здесь гнилые полностью, все проваливается. Здесь спать невозможно — по голове гуляет плесень. Что ни делали, что ни утепляли — ничего не спасает. Сырость съедает стены, съедает обои. Буквально на год хватает обоев.

Поверхность, пораженная грибком и плесенью, не только портит внешний вид, но и выделяет в воздух миллионы спор, которые мы вдыхаем. Это, безусловно, вредно для здоровья, особенно для ослабленных людей, детей. Мастер текущего ремонта ЖЭУ №120 объяснил, в чем причина этой бытовой сырости.

Евгений Константюк, мастер ЖЭУ №120 ЖРЭО Октябрьского района Минска:

По техпаспорту в комнате не предусмотрены вентиляционные каналы. Комната предусмотрена как коммунальное жилье, то есть здесь выход вентиляции только через кухню при открытых дверях или с зазором дверей.

Проблему отсутствия вентиляционного канала в комнате осложняет откровенная легкомысленность жильцов. Зимой женщина сушит белье прямо в комнате. Если сюда добавить тот факт, что однажды Ирина установила здесь же душевую кабину, то становится понятно, почему плесень облюбовала эту территорию. Но непонятно, в чьих силах разрешить эту проблему.

Ирина Локун:

Вчера буквально, когда стена начала рушиться, высыпаться, я вызвала мастера, мастер никакого акта не составлял, просто визуально осмотрел стенку, постучал что-то, посмотрел, чтобы трубы не протекали. Вроде бы трубы целые но стена рушиться.

К сожалению, это не единственная проблема этого дома, а жильцам приходится терпеть и другие ужасы проживания в старой коммуналке.

Ирина Локун:

Под полом проходит вся коммуникация и когда коммуникация начинает рваться, у нас стоит здесь вонь фикалий. Обращаемся в санстанцию, приезжают обработку делают. Вроде бы все нормализуется, но ненадолго. Приходит весна, у нас под полом живут коты — здесь стоит вонь кошачьей мочи. Начинаются блохи. Блохи грызут до крови. Из-за того, что старая проводка, когда включается бойлер, душевые кабины, чайники, стиральные машины, у нас выбивает свет. И начала вообще плавиться проводка до такой степени, что была пожароопасная обстановка.

Женщина просто молит о помощи, ведь из года в год жильцов только кормят завтраками. По словам Ирины, дом даже ставили на контроль в управление капитального строительства. Но толку никакого.

Евгений Константюк, мастер ЖЭУ №120 ЖРЭО Октябрьского района Минска:

Дом стоит с 2008 на плане капремонта. Стены здесь дробить не будут, чтобы сделать в каждой комнате свой отдельный вентканал. Это очень трудно будет сделать. Я думаю, что будут утеплять, Делать новые подводки в комнатах, в санузлах.

Понять жильцов отчасти можно. Им хочется жить как все! С персональной ванной или на худой конец душевой кабиной. Но как ни смотри — это самодеятельность, если не сказать самоуправство. Представьте, если каждая семья в этой коммуналке поставит душевую кабину в своей комнате? Можно поспорить, что никакая вентиляция с такой влажностью не справится. А пока мастер смог посоветовать только небольшие пути улучшения жизни в комнате.

Евгений Константюк, мастер ЖЭУ №120 ЖРЭО Октябрьского района Минска:

Влаге в этой комнате некуда уходить. Можно найти маленькие выходы улучшения. Например, обрезать эти двери, чтобы были каналы выхода.

Каналы выхода — это, конечно, хорошо, но вряд ли они решат проблему. Ребенок, который вот-вот появится в комнате Ирины, добавит процент влажности. Чисто гипотетически: не будь в жилье душевой кабины, еще можно было поискать правды.

Валерий Славашевич, юрист:

Прежде чем обращаться в ЖЭС, обратитесь в санэпидемстанцию с соответствующим заявлением: «прошу провести проверку и указать причину образования плесени и сырости в данной квартире».

Можно поспорить, что заключение будет не в пользу жильцов. Главным аргументом коммунальщиков будет тот факт, что самовольная установка душевой кабины, плохое проветривание и создают условия для развития плесневого грибка. Как следствие — предписание ликвидировать душевую кабину и чаще проветривать комнату. Во всех прочих случаях, когда плесень развивается не по вине жильцов, следует бить во все колокола: от ЖЭС до администрации района и города, потому что плесень — это не только черные разводы и запах — это крайне опасное для жизни людей явление.

Вот уж действительно, невероятно сложно построить светлое будущее из материалов грязного настоящего. Мы очень надеемся, что однажды плесень перестанет отравлять жизнь семье Локун.