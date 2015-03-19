«Список неблагонадежных продавцов»: на кого и за что жалуются потребители, рассказали в Мингорисполкоме

Новости Беларуси. Говорим сегодня о... нас. Да, именно так! Герои этого выпуска программы «Большой город» на СТВ – потребители, коими все мы и являемся.

Начало этого года оказалось не совсем простым, и не только для реального сектора экономики. Нестабильная ситуация в соседних России и Украине напрямую сказалась и на обычных потребителях – валютные колебания, проблемы с ассортиментом в торговой сети.

Сегодня ситуация более спокойная, но, в тоже время, сказать, что наш рынок справился с последствиями недавнего кризиса, еще нельзя. Об этом говорим сегодня с гостем «Большого города».

Рынок услуг, которые доступны минчанам, сегодня более чем широк. Это и медицинская сфера, и туристическая, и торговля, и образовательные технологии. А любой рынок развивается и работает по определенным правилам. А, значит, есть и те, кто их выполнение контролирует. В студии – Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома.

Мингорисполком составил список неблагонадежных продавцов. На какие компании жалуются наши граждане? В чем основная суть нарушений?

Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Дело в том, в 2014 году в Мингорисполком поступило на 70 процентов обращений больше, чем в предыдущем году. Поэтому стали анализировать эти обращения, думать, как сократить их количество.

Обращения охватывают все сферы, но наибольшее количество (более 80%) касалось торговли через интернет-магазины.

Открыть интернет-магазин сегодня очень легко. Даже директора этих предприятий не затрудняют себя изучением нормативно-правовых актов.В основном жалобы касались некачественной сложно-бытовой техники (телефоны, планшеты, видеорегистраторы), не выдачи чеков. Граждане обращаются в органы госуправления для защиты своих прав.

В прошлом году и уже в текущем поступает большее количество обращений граждан с некачественным оказанием туристических услуг.

На рынке стало больше туристических организаций и не все добросовестные. В договоре обещают одно, человек по факту приезжает в другую страну и сталкивается с тем, что не все те условия, которые были прописаны в договоре, выполняются и соблюдаются. Это очень сложные жалобы. И с ними мы всегда идем в суд. Потому что компании не хотят в досудебном порядке возмещать ущерб и компенсировать моральный вред, который понесли люди.

Начало этого года оказалось не совсем простым для сферы услуг. Рост курса доллара, строгий мониторинг цен. Как сейчас обстоит ситуация?

Нина Емельянова:

Ажиотаж с ценами был продолжительностью не больше месяца. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась. Мы пережили этот критический период благодаря тому постановлению правительства, когда был зафиксирован рост цен. Если бы не было этого постановления, субъекты хозяйствования могли бы в цену закладывать свои риски, зачастую необоснованные. На сегодняшний день все стабильно, все товары присутствуют на полках – пустых магазинов нет. И жалоб на цены практически нет.

Сегодня есть еще закрытые магазины?

Если мониторинг цен сейчас, может быть, немного ослаб, то мы также контролируем качество питания, качество оказываемых услуг. Вот недавно на «Ждановичах» била закрыта сеть быстрого питания.

Нина Емельянова:

На сегодняшний день в Минске нет ни одного закрытого объекта. Но объекты закрывались не только из-за нарушения цен, порядка ценообразования. Но и за грубые нарушения санитарных правил и норм, если в продаже был некачественный товар с истекшими сроками годности. Этот тоже поводы для закрытия магазина.

Я рада, что в Минске сегодня такие магазины у нас и объекты общественного питания отсутствуют.

Не могу обойти стороной и еще одну непростую тему. Индивидуальные предприниматели. Диалог налажен, но идет он не так быстро, как хотелось бы. И тем не менее.

Что Вам известно: много индивидуальных предпринимателей сегодня не работают?

Нина Емельянова:

Я хочу пояснить. В городе Минске работают около 20 тысяч индивидуальных предпринимателей именно в сфере торговли. На сегодняшний день около 150 человек подали заявление на расторжение договора аренды с рынком либо торговым центром. Еще столько же с 1 марта ушли в отпуск на месяц. Все остальные работают в штатном режиме. Все рынки и торговые центры функционируют, как обычно.