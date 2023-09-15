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Используют алгоритмы и стратегии. Почему люди добровольно переводят деньги киберпреступникам?

15 сентября 2023 17:07
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Лишилась пенсии после звонка – такие новости все чаще будоражат и пугают общественность. А мошенники придумывают новые способы и схемы, как подобраться к кошелькам белорусов. Если раньше они представлялись некими сотрудниками банка, то сейчас – правоохранительных органов. За последние пять лет количество киберпреступлений в Беларуси выросло в десять раз. О том, как защитить свое личное виртуальное пространство, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мне всегда интересно, каким образом люди взрослые, далеко не глупые отдают так добровольно свои кровно заработанные деньги? Это, может, какой-то гипноз по телефону? Екатерина, что вы скажете по этому поводу?

Используют алгоритмы и стратегии. Почему люди добровольно переводят деньги киберпреступникам?-1

Екатерина Петрова, психолог:
Возможно, это и гипноз, но маловероятно. Возможно, они используют эти способы, алгоритмы, стратегии. Это преступление. Это не просто мошенники – это преступление. Задача преступников – погрузить человека в интенсивный стресс. То есть либо с его близким происходит какая-то беда, либо твои деньги сейчас исчезнут навсегда.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Что чаще всего и делают эти преступники.

Екатерина Петрова:
Да. Девяностые помнят все. Там деньги люди помнят. Память тела есть, и она хранит в себе вот этот страх потери. Плюс по времени – очень быстро, нужно прямо сейчас сделать. Человека погружают в интенсивный стресс, и дело сделано.

# Интернет-мошенничество # общество # Алеся Лакина # Михаил Свито # Фотофакт

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