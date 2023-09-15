Используют алгоритмы и стратегии. Почему люди добровольно переводят деньги киберпреступникам?

Лишилась пенсии после звонка – такие новости все чаще будоражат и пугают общественность. А мошенники придумывают новые способы и схемы, как подобраться к кошелькам белорусов. Если раньше они представлялись некими сотрудниками банка, то сейчас – правоохранительных органов. За последние пять лет количество киберпреступлений в Беларуси выросло в десять раз. О том, как защитить свое личное виртуальное пространство, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне всегда интересно, каким образом люди взрослые, далеко не глупые отдают так добровольно свои кровно заработанные деньги? Это, может, какой-то гипноз по телефону? Екатерина, что вы скажете по этому поводу?