«Мрак и только там свет». Что такое тоннельное мышление, рассказала психолог

Лишилась пенсии после звонка – такие новости все чаще будоражат и пугают общественность. А мошенники придумывают новые способы и схемы, как подобраться к кошелькам белорусов. Если раньше они представлялись некими сотрудниками банка, то сейчас – правоохранительных органов. За последние пять лет количество киберпреступлений в Беларуси выросло в десять раз. О том, как защитить свое личное виртуальное пространство, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Екатерина Петрова, психолог:

Когда человек в стрессе, у него формируется так называемое коридорное, тоннельное мышление. Он ничего не видит. Вот мрак и только там свет. Вот этот человек [мошенник – прим. ред.] – спаситель. Он звонит, он спаситель. Он спасет либо мою дочь, какого-то родственника, либо мои деньги. Он сейчас говорит алгоритм: делай раз, два, три. Мозг думать не любит – это сложно. Когда стрессовая ситуация – я вижу, что мне нужно просто: раз, два, три. Моя задача – упростить себе в этой ситуации мою же жизнь.