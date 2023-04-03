«С этой пасеки всё началось». В Полесском радиационном заповеднике уже собирают первый мёд

Новости Беларуси. Первый мед в этом году получат с новых пасек, открытых на территории Полесского радиационно-экологического заповедника. По поручению Президента их количество увеличили до 10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитию пчеловодства в заповеднике придают особое значение. Ульи современной конструкции производят сами, закупают пчелосемьи с высокой продуктивностью и приживаемостью. За последние 5 лет здесь собрали около 25 тонн меда. На пасеках уже начали подготовку к новому заготовительному сезону.

Сергей Красовский, лесник Воротецкого лесничества:

Сейчас начинаются работы после зимы, где-то подчистить надо внутри, доставить корпус. Они еще на сокращенном корпусе, на восьмирамках. Сейчас доставляем. Пошел уже расплод. Профилактику сделаем, пластины поставим от клеща, обработаем. Это самая первая пасека. С этой пасеки все началось, расширение дальше.