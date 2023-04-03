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«С этой пасеки всё началось». В Полесском радиационном заповеднике уже собирают первый мёд

03 апреля 2023 07:38
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Новости Беларуси. Первый мед в этом году получат с новых пасек, открытых на территории Полесского радиационно-экологического заповедника. По поручению Президента их количество увеличили до 10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«С этой пасеки всё началось». В Полесском радиационном заповеднике уже собирают первый мёд-1

Развитию пчеловодства в заповеднике придают особое значение. Ульи современной конструкции производят сами, закупают пчелосемьи с высокой продуктивностью и приживаемостью. За последние 5 лет здесь собрали около 25 тонн меда. На пасеках уже начали подготовку к новому заготовительному сезону.

«С этой пасеки всё началось». В Полесском радиационном заповеднике уже собирают первый мёд-4

Сергей Красовский, лесник Воротецкого лесничества:
Сейчас начинаются работы после зимы, где-то подчистить надо внутри, доставить корпус. Они еще на сокращенном корпусе, на восьмирамках. Сейчас доставляем. Пошел уже расплод. Профилактику сделаем, пластины поставим от клеща, обработаем. Это самая первая пасека. С этой пасеки все началось, расширение дальше.

«С этой пасеки всё началось». В Полесском радиационном заповеднике уже собирают первый мёд-7

Все работы ведут с учетом норм радиационной безопасности, и пристально контролируют качество получаемой продукции. Не исключено, что со временем мед из Полесского заповедника станет экспортным продуктом. Кроме того, здесь осваивают новое направление – разведение пчелиных маток. Также на территории пасек открыты павильоны для апитерапии.

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# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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