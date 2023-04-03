В Минске проходит конкурс детского творчества «Спасатели глазами детей»

Новости Беларуси. Спасатели глазами детей. В Минском городском дворце детей и молодежи проходит выставка работ республиканского смотра-конкурса детского творчества. Она организована в 25-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие принимают ребята со всей Беларуси. В экспозиции отражены представления о мужественной и важной профессии спасателя, а также причины пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

В этом году представлено около 300 работ. Все они прошли районные этапы конкурса, который позволяет определить самых талантливых и креативных юных художников, скульпторов, конструкторов, ремесленников, а также молодых писателей и поэтов, увлеченных тематикой МЧС. Каждый юный посетитель выставки становится полноправным членом жюри и может проголосовать за понравившуюся работу.

Юлия Ганчарик, культорганизатор отдела социокультурной деятельности Минского государственного дворца детей и молодежи:

Работы на выставке представлены в номинациях рисунок (в трех возрастных категориях), поделка, скульптура малых форм, модель пожарной аварийно-спасательной техники, стикерпак, также ребята предоставляют литературное творчество, такое как сказки, стихи и рассказ на безопасную тематику, и комикс рисуют.