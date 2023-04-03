В хранилищах тонны яблок и картошки, а продавцы не шевелятся. Профсоюзы изучают складские запасы

Новости Беларуси. В хранилищах тонны яблок и картофеля, а ритейлеры не торопятся брать товар на реализацию. Рационально ли используется продукция стабфондов? Чтобы это выяснить, представители Федерации профсоюзов проводят мониторинг. Под пристальным вниманием не только наличие товара, но и его качество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе проверки выяснилось, что есть случаи неисполнения крупными сетями взятых на себя обязательств по выборке овощей и яблок из стабилизационных запасов. Например, из агропредприятия «Остромечево» взята на реализацию только треть запланированного объема. Чтобы продукция не пропала, производителям приходится искать варианты сохранения урожая. Похожая ситуация сложилась и с картофелем в совхозе «Большое Можейково» Щучинского района. 270 тонн остались на складах. В Ивьевском районе из хранилищ данный продукт был выбран только на 4 %.

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы понимаем, что одно дело продавать продукцию, овощи, фрукты, в начале зимы, а совсем другое – в апреле-мае, когда она уже полежала и подпирает новый урожай. Способы каждый ищет свои, если продукция залежалась, кто-то договаривается, чтобы ее забрали на переработку, например, кто-то отдает картофель на крахмал, но это уже совсем другая цена. Кто-то договаривается и реализует ее в свободной продаже параллельно, кто-то ищет какие-то другие выходы из этой ситуации.