8 марта общественный транспорт Минска будет курсировать по графику воскресного дня

Новости Беларуси. Изменения в праздничный день. 8 марта в Минске общественный транспорт будет курсировать по графику воскресного дня. Предусмотрены и другие изменения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, скоростные и экспресс-автобусы № 76, 83, 89, 114 и 151 ходить не будут. А автобусные маршруты № 130 и 140 будут курсировать реже. Также появится маршрут скоростного автобуса № 134. Пригородные маршруты 8 марта будут также работать по графику воскресенья.