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8 марта общественный транспорт Минска будет курсировать по графику воскресного дня

05 марта 2021 14:49
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Новости Беларуси. Изменения в праздничный день. 8 марта в Минске общественный транспорт будет курсировать по графику воскресного дня. Предусмотрены и другие изменения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

8 марта общественный транспорт Минска будет курсировать по графику воскресного дня-1

Так, скоростные и экспресс-автобусы № 76, 83, 89, 114 и 151 ходить не будут. А автобусные маршруты № 130 и 140 будут курсировать реже. Также появится маршрут скоростного автобуса № 134. Пригородные маршруты 8 марта будут также работать по графику воскресенья.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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