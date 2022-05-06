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Макей: «Мы видим попытки того же самого Запада «потушить» костёр войны, подливая в него бензин»

06 мая 2022 10:39
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Новости Беларуси. Беларусь будет принимать адекватные меры реагирования на новые санкции Запада. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макей: «Мы видим попытки того же самого Запада «потушить» костёр войны, подливая в него бензин»-1

Владимир Макей 6 мая вместе с коллегами принял участие в церемонии возложения цветов к стеле «Минск – город-герой» накануне 9 Мая. Предстоящий праздник – повод говорить о войне и мире. Для Беларуси как никогда важно сохранить его на нашем континенте в это непростое время.

Макей: «Мы видим попытки того же самого Запада «потушить» костёр войны, подливая в него бензин»-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Сегодня мы видим попытки того же самого Запада «потушить» костер войны, подливая в него бензин. Абсолютно невозможно, я имею в виду то, что мы сегодня видим четкие, явные попытки напичкать регион оружием, посылаются сюда наемники и так далее. Ни к чему хорошему это не приведет. Мы всегда выступали за дипломатическое решение любого спорного вопроса, в том числе такого горячего конфликта, который происходит сейчас на наших южных границах.

Ситуация в зоне конфликта должна решаться на основе баланса интересов трех стран: Украины, России и Беларуси. Министр иностранных дел подчеркнул, что позиция наша известна: мы заинтересованы в скорейшей развязке конфликта. 

# Международная политика # общество # Владимир Макей # Фотофакт

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