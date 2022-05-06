Прямой эфир

«Начинки должно быть не много и не мало». Как приготовить кыстыбый?

06 мая 2022 10:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экзотика на тарелке, дружба народов, горячий привет шлют татары и башкиры. Их национальный хит кыстыбый обожают все туристы. Аппетитно, сливочно. Это блюдо попало в «Книгу рекордов Гиннесса». В 2011-м на фестивале в Уфе приготовили кыстыбый в 2 метра 10 сантиметров! Мы, конечно, рекорд не побьем, но в любимчиках кулинарной книжки оставим.

«Начинки должно быть не много и не мало». Как приготовить кыстыбый?-1

Ризаля Зайцева, хозяюшка:
У него есть родственники это мексиканская кесадилья и также чувашская хынстыпа. Принцип приготовления тот же, но начинки разные. Мы берем кипяченую воду, один стакан, столовую ложку подсолнечного масла. Муку предварительно мы просеяли, чтобы ее обогатить кислородом. От 200 до 300 граммов, потому что если переборщить с мукой, то тесто будет тугое, неэластичное, оно будет ломаться.

Солим по вкусу. Вместо масла можно добавить пару ложек жирной сметанки – на любителя. Тесто должно получиться воздушное, как облачко. Когда будет готово, отправляем «отдохнуть» на 20 минут и приступаем.

«Начинки должно быть не много и не мало». Как приготовить кыстыбый?-4

Ризаля Зайцева:
Делаем такую колбаску. Смотрите, мы делаем вот такие «мандаринки». Вот такие мандаринки по 50 граммов у нас получились. Накрываем, чтобы оно не сохло, и начинаем раскатывать. Лепешечки диаметром 15-18 сантиметров. Чтобы все лепешки были одного размера, я беру тарелочку и обрезаю. Вот такая у нас лепешечка получилась.

«Начинки должно быть не много и не мало». Как приготовить кыстыбый?-7

Важно раскатывать кружки максимально тонко и практически без муки, чтобы не пригорало на сковородке. На маленьком огне лепешка станет сухой и разломается. На большом дело запахнет жареным. Баланс – наше все.

«Начинки должно быть не много и не мало». Как приготовить кыстыбый?-10

Ризаля Зайцева:
Такие глазки появились. Такие карие глаза – это кузь, а икмек это наш хлебушек. Эти глазки мы смазываем сливочным маслом растопленным, и у нас получаются вот такие заготовочки. Сложили, прищепили.

«Начинки должно быть не много и не мало». Как приготовить кыстыбый?-13

Дело за начинкой. Можете сделать по-модному – с сыром, ветчиной, грибами и шпинатом. Мы выбираем классик-вариант с картофельным пюре и пшенкой с изюмом. В тесте это сочетание просто бесподобно.

Ризаля Зайцева:
В нашу лепешечку, и по-татарски кысабас прищемляем. Вот оно, название кыстыбый. Начинки должно быть не много и не мало. Сейчас мы берем пшенную кашку. Сладенькое такое блюдо, к чаю.

«Начинки должно быть не много и не мало». Как приготовить кыстыбый?-16

Кыстыбый маслом не испортишь. Готовые лепешки смазываем маслицем и отправляем напитаться соком в духовку. Бабушка Ризали запекала в печке. Душистый аромат помнит до сих пор. И на нашей кухне праздник. Запахло колоритом.

«Начинки должно быть не много и не мало». Как приготовить кыстыбый?-19

Ризаля Зайцева:
Наши кыстыбы мы уже достали из духовки, они горяченькие, вкусненькие, с пылу с жару. Приятного аппетита! В Татарстане и Башкортостане очень любят кыстыбый. Попробуйте.

Пусть ваш дом всегда будет полон сытых гостей.

# Рецепты # общество # Ризаля Зайцева # Анастасия Макеева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Макей: «Мы видим попытки того же самого Запада «потушить» костёр войны, подливая в него бензин»
06 мая 2022 10:39

Макей: «Мы видим попытки того же самого Запада «потушить» костёр войны, подливая в него бензин»

Лукашенко о долгостроях: «Не может в центре Минска, на главном проспекте за забором стоять непонятно что»
06 мая 2022 10:26

Лукашенко о долгостроях: «Не может в центре Минска, на главном проспекте за забором стоять непонятно что»

Противоборство России и НАТО переходит в новую стадию. Мнение замначальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси
06 мая 2022 10:00

Противоборство России и НАТО переходит в новую стадию. Мнение замначальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси