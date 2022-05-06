«Начинки должно быть не много и не мало». Как приготовить кыстыбый?

Экзотика на тарелке, дружба народов, горячий привет шлют татары и башкиры. Их национальный хит кыстыбый обожают все туристы. Аппетитно, сливочно. Это блюдо попало в «Книгу рекордов Гиннесса». В 2011-м на фестивале в Уфе приготовили кыстыбый в 2 метра 10 сантиметров! Мы, конечно, рекорд не побьем, но в любимчиках кулинарной книжки оставим.

Ризаля Зайцева, хозяюшка:

У него есть родственники – это мексиканская кесадилья и также чувашская хынстыпа. Принцип приготовления тот же, но начинки разные. Мы берем кипяченую воду, один стакан, столовую ложку подсолнечного масла. Муку предварительно мы просеяли, чтобы ее обогатить кислородом. От 200 до 300 граммов, потому что если переборщить с мукой, то тесто будет тугое, неэластичное, оно будет ломаться. Солим по вкусу. Вместо масла можно добавить пару ложек жирной сметанки – на любителя. Тесто должно получиться воздушное, как облачко. Когда будет готово, отправляем «отдохнуть» на 20 минут и приступаем.

Ризаля Зайцева:

Делаем такую колбаску. Смотрите, мы делаем вот такие «мандаринки». Вот такие мандаринки по 50 граммов у нас получились. Накрываем, чтобы оно не сохло, и начинаем раскатывать. Лепешечки диаметром 15-18 сантиметров. Чтобы все лепешки были одного размера, я беру тарелочку и обрезаю. Вот такая у нас лепешечка получилась.

Важно раскатывать кружки максимально тонко и практически без муки, чтобы не пригорало на сковородке. На маленьком огне лепешка станет сухой и разломается. На большом дело запахнет жареным. Баланс – наше все.

Ризаля Зайцева:

Такие глазки появились. Такие карие глаза – это кузь, а икмек – это наш хлебушек. Эти глазки мы смазываем сливочным маслом растопленным, и у нас получаются вот такие заготовочки. Сложили, прищепили.

Дело за начинкой. Можете сделать по-модному – с сыром, ветчиной, грибами и шпинатом. Мы выбираем классик-вариант с картофельным пюре и пшенкой с изюмом. В тесте это сочетание просто бесподобно. Ризаля Зайцева:

В нашу лепешечку, и по-татарски кысабас – прищемляем. Вот оно, название – кыстыбый. Начинки должно быть не много и не мало. Сейчас мы берем пшенную кашку. Сладенькое такое блюдо, к чаю.

Кыстыбый маслом не испортишь. Готовые лепешки смазываем маслицем и отправляем напитаться соком в духовку. Бабушка Ризали запекала в печке. Душистый аромат помнит до сих пор. И на нашей кухне праздник. Запахло колоритом.