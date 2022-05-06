6 лет колонии и большие штрафы. Софью Сапегу взяли под стражу в зале суда

Новости Беларуси. В Гродно суд вынес приговор россиянке Софье Сапеге. 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оглашение прошло в открытом формате. Присутствовали родственники и знакомые обвиняемой. Софью Сапегу взяли под стражу в зале суда – до этого россиянка находилась под домашним арестом. Кроме того, суд назначил выплатить компенсацию морального ущерба пострадавшим. Речь о суммах от одной и до трех тысяч рублей каждому. Плюс, около 7,5 тысяч рублей взыскивается в доход государства. Компьютерную технику обвиняемой и телефоны конфискуют. До этого судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, ведь в материалах дела личные данные большого количества людей: силовиков, госслужащих и журналистов. Девушку обвиняли в администрировании экстремистского Telegram-канала. Она проходила по семи статьям Уголовного кодекса.

Наталья Соколова, прокурор отдела Генеральной прокуратуры Беларуси:

Сапега признана виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни в отношении иной социальной группы, совершенных группой лиц, также повлекших тяжкие последствия. Также она признана виновной в незаконной собирании и распространении сведений о частной жизни, составляющих личную семейную тайну другого лица без его согласия, повлекшее причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших.

В законную силу приговор не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.