Молодёжь на страже правопорядка! Узнали, чем занимается МООП

Развить личностные и профессиональные качества, а также участвовать в различных инициативах на региональном и национальном уровне. По всей стране молодежные объединения активно участвуют в образовательных, волонтерских, культурных, спортивных и экологических проектах, а также занимаются охраной правопорядка.

Родион Воробей, член молодежного отряда охраны правопорядка:

МООП – молодежные отряды охраны правопорядка, это объединение Республиканского союза молодежи, которое занимается охраной правопорядка на культурно-массовых, патриотических и иных мероприятиях. В Минске находится около 60 отрядов.

Елизавета Розанова, член молодежного отряда охраны правопорядка:

Молодежные отряды охраны правопорядка выполняют такие служебные задачи, как обход рейдов с МЧС, ОСВОД и милицией. В зимний период это в основном ОСВОД И МЧС, то есть на водохранилищах проводим рейды, в летнее-весеннее время, конечно, больше патрулирование по городу-герою Минску с сотрудниками милиции.

А 28 февраля в столичной гимназии прошло мероприятие, посвященное борьбе с наркотиками, профилактике киберпреступности и другим важным темам.