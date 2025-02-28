Блины, фирменные чаи и танцы – узнали, как в Солигорском районе провожают зиму

Что еще в программе и как в Солигорском районе провожают зиму – расскажет Анна Куртасова.

1 марта в центральном регионе отметят Масленицу. Это древний славянский обычай, на котором зазывают весну. По традиции в этот праздник не обходятся без развлечений, угощений и старинных обрядов, сжигания чучела, готовки блинов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Масленица один из самых древних славянских праздников. Ее отмечают за 8 недель до Пасхи. Традиционные гуляния длятся целую неделю. Каждому дню соответствует свой обряд.

Ольга Пилькевич, заведующая Старобинским горпоселковым домом культуры: Масленица символизирует проводы зимы и встречу весны. Где люди радуются. Те традиции, которые на сегодняшний день у нас сохранились, мы их будем продолжать сохранять.

В агрогородке Старобин уже начались гуляния. С танцами, песнями и, конечно, застольем. Готовят сладкое угощение старобинские мастера по своему рецепту и обязательно на колодке. Так, блины получаются вкуснее с ароматом дымка. На Масленицу редко обходятся только блинами. В меню у старобинских мастеров еще уха, приготовленная на костре. А также гостей будут угощать фирменными чаями.

Галина Леонович, руководитель народного вокального ансамбля «Веселый балаган» Старобинского горпоселкового дома культуры:

Мы летом собираем травы, сушим их и потом делаем чай. Это и чабрец, это и мята, липа.

Аутентичные обряды, хороводы и забавы. Так принято отмечать Масленицу. В Старобинском доме культуры в программе праздника еще и спектакль.