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Блины, фирменные чаи и танцы – узнали, как в Солигорском районе провожают зиму

28 февраля 2025 14:10
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1 марта в центральном регионе отметят Масленицу. Это древний славянский обычай, на котором зазывают весну. По традиции в этот праздник не обходятся без развлечений, угощений и старинных обрядов, сжигания чучела, готовки блинов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Что еще в программе и как в Солигорском районе провожают зиму – расскажет Анна Куртасова.

Блины, фирменные чаи и танцы – узнали, как в Солигорском районе провожают зиму-2

Масленица один из самых древних славянских праздников. Ее отмечают за 8 недель до Пасхи. Традиционные гуляния длятся целую неделю. Каждому дню соответствует свой обряд.

Блины, фирменные чаи и танцы – узнали, как в Солигорском районе провожают зиму-4

Ольга Пилькевич, заведующая Старобинским горпоселковым домом культуры:
Масленица символизирует проводы зимы и встречу весны. Где люди радуются. Те традиции, которые на сегодняшний день у нас сохранились, мы их будем продолжать сохранять.

Блины, фирменные чаи и танцы – узнали, как в Солигорском районе провожают зиму-6

В агрогородке Старобин уже начались гуляния. С танцами, песнями и, конечно, застольем. Готовят сладкое угощение старобинские мастера по своему рецепту и обязательно на колодке. Так, блины получаются вкуснее с ароматом дымка. На Масленицу редко обходятся только блинами. В меню у старобинских мастеров еще уха, приготовленная на костре. А также гостей будут угощать фирменными чаями.

Блины, фирменные чаи и танцы – узнали, как в Солигорском районе провожают зиму-8

Галина Леонович, руководитель народного вокального ансамбля «Веселый балаган» Старобинского горпоселкового дома культуры:
Мы летом собираем травы, сушим их и потом делаем чай. Это и чабрец, это и мята, липа.

Аутентичные обряды, хороводы и забавы. Так принято отмечать Масленицу. В Старобинском доме культуры в программе праздника еще и спектакль.

Подробности в видео.

# Масленица # Масленица в Беларуси # Народные гуляния

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