10-летний белорус выступил с песней Юрия Антонова на популярном телепроекте! Узнали у него, как это было

В свои 10 лет Родион Смирнов уже покорил не только театральную сцену, но и съемочные площадки крупных телепроектов. О пути к заветной мечте, о работе над собой и о любви к искусству поговорили с ним в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Александр Стасевич, ведущий:

Родион, ты так юн, но уже многому успел добиться на этой музыкальной сцене. На восхождении к музыкальному Олимпу, скажем так. А как ты начал вообще заниматься музыкой? Что вдохновило тебя?

Родион Смирнов, певец, артист театра:

Я начал заниматься музыкой с 4 лет. Меня вдохновили мультики старенькие типа «Бременских музыкантов». Я очень много слушал Аллу Пугачеву, и вот так все срослось – я пошел на вокал.

Юрий Царев, ведущий:

С раннего возраста ты поешь. И ты еще попал сразу же на шоу «Привет, Андрей!» и исполнил там песню Юрия Антонова. Расскажи немножко, как ты готовился к этому выступлению. Родион Смирнов:

Движения я готовил у себя дома. Эту песню я слушал, когда мне было, наверное, 5 лет, и я сильно вдохновился. И вот такой случай выпал, и я решил, что я ее все-таки спою.

Александр Стасевич:

Только Юрий Антонов или еще есть композиции, которые все-таки любишь переслушивать дома на повторе? Родион Смирнов:

Мне нравится песня «Не умирай, любовь». Юрий Царев:

Кроме этого исполнителя, у тебя есть еще такие любимые? Родион Смирнов:

Мне нравятся Валерий Ободзинский, Владимир Мулявин, Фредди Меркьюри из западных.