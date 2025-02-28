10-летний белорус выступил с песней Юрия Антонова на популярном телепроекте! Узнали у него, как это было

В свои 10 лет Родион Смирнов уже покорил не только театральную сцену, но и съемочные площадки крупных телепроектов. О пути к заветной мечте, о работе над собой и о любви к искусству поговорили с ним в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В свои 10 лет Родион Смирнов уже покорил не только театральную сцену, но и съемочные площадки крупных телепроектов. О пути к заветной мечте, о работе над собой и о любви к искусству поговорили с ним в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Александр Стасевич, ведущий:
Родион, ты так юн, но уже многому успел добиться на этой музыкальной сцене. На восхождении к музыкальному Олимпу, скажем так. А как ты начал вообще заниматься музыкой? Что вдохновило тебя?
Родион Смирнов, певец, артист театра:
Я начал заниматься музыкой с 4 лет. Меня вдохновили мультики старенькие типа «Бременских музыкантов». Я очень много слушал Аллу Пугачеву, и вот так все срослось – я пошел на вокал.
Юрий Царев, ведущий:
С раннего возраста ты поешь. И ты еще попал сразу же на шоу «Привет, Андрей!» и исполнил там песню Юрия Антонова. Расскажи немножко, как ты готовился к этому выступлению.
Родион Смирнов:
Движения я готовил у себя дома. Эту песню я слушал, когда мне было, наверное, 5 лет, и я сильно вдохновился. И вот такой случай выпал, и я решил, что я ее все-таки спою.
Александр Стасевич:
Только Юрий Антонов или еще есть композиции, которые все-таки любишь переслушивать дома на повторе?
Родион Смирнов:
Мне нравится песня «Не умирай, любовь».
Юрий Царев:
Кроме этого исполнителя, у тебя есть еще такие любимые?
Родион Смирнов:
Мне нравятся Валерий Ободзинский, Владимир Мулявин, Фредди Меркьюри из западных.
Юлия Самусенко, ведущая:
Родион, сейчас будет такой провокационный вопрос. Что тебе больше ближе: выступление на сцене или, например, театр?
Родион Смирнов:
Вот одно крылышко, а вот второе, а летишь за счет двух крыльев – так что ничего особо роднее нет. Это два места хороших, очень родных для меня.
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