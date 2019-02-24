Что делать, чтобы в Беларуси рожали больше? Особенности национальной демографии в репортаже СТВ

Новости Беларуси. Как улучшить демографическую ситуацию? Ответ на этот вопрос на неделе искали на самом высоком уровне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Статистика неумолима: население нашей страны сокращается. После относительно благополучного 2015-го, когда, казалось, удалось преодолеть пугающие цифры начала 2000-х, вновь падение. Три года подряд. За 2018-й естественная убыль – 25 тысяч человек. Смертность осталась примерно на том же уровне, а вот с рождаемостью – проблемы. На начало года численность населения составляла около 9,5 миллионов человек. В 2018-ом родились почти 95 тысяч детей (на 8000 меньше, чем годом ранее). Казалось бы: созданы все условия. Но рожают все меньше. Подробности в видеосюжете Алены Сыровой.

Лайфхаками о том, как успеть все, будучи родителями четверых сыновей, делятся Светлана и Дмитрий. Почти 17 лет назад в их тогда еще молодой студенческой семье появился первенец Макар. А вместе с ним – осознание, что их семья непременно будет большой. И уже через 5 лет, когда карьера Светланы была на пике, случилось еще одно запланированное счастье – родился сын Клим. А следом и мечта, граничащая с необходимостью: дом, где бы было место для всех.

Светлана и Дмитрий Баркан:

Появились традиция каждые четыре года примерно рожать по мальчику.

Муж всегда был готов, он всегда обещал, был уверен, что мы справимся. Он, собственно говоря, и справляется. Каждый раз меня поддерживал и говорил, что готов, что мы справимся. Он всегда готов, постоянно намекает, что пора, а я держусь.

Семья Баркан активная – от мала до велика занимаются спортом: дзюдо, шахматы. Путешествуют все вместе, а сейчас готовят к поступлению старшего. Конечно, затратно, но, например, в секциях и на подготовительных курсах большому семейству идут на встречу, предоставляя скидку.

Семья Баркан:

То, что они едят в школе бесплатно, это большой бонус.

Такие бонусы есть и в оплате за землю. Но Светлана и Дмитрий говорят: когда создавали большую семью, рассчитывали изначально только на себя. И, оглядываясь назад, самое сложное было – решиться на третьего, пока не обзавелись жильем. Но, конечно, не у всех есть такая возможность.

Семья Баркан:

Хотелось бы, чтобы помогали не только малообеспеченному слою населения – там у нас идет строительство недвижимости и так далее – но и всем остальным. Самое логичное было бы льготировать налоги каким-то образом с той же зарплаты.

Такие налоговые льготы предусмотрены, например, в США.

Екатерина:

В конце года сумма дохода, которую получает семья, может подвергаться налоговым вычетам в зависимости от количества детей.



Но лишь в четырех из 50 штатов женщинам выплачивают пособие – энный процент от зарплаты. У нас такое подспорье доступно абсолютно всем на протяжении трехлетнего декретного отпуска. в Америке же его продолжительность повсеместно зависит от правил компании.

Екатерина:

Работодатель закрепляет этот период. Максимум – до 12 недель, как правило, от 4 до 6 недель. Это период, когда за женщиной сохраняется ее рабочее место. Если женщина на работу не выходит и предпочитает остаться дома с ребенком, то она считается безработной.

Своим опытом с нами делится мама двоих сыновей Екатерина. Первенца она родила в Беларуси, второй же появился на свет уже в США. Рано выходить из декрета по примеру американок Екатерина пока не планирует. Все же опыт подсказывает: в первые годы жизни только мама может полностью вложить необходимое в развитие ребенка.

Екатерина:

Мне кажется, что в Беларуси растить детей гораздо проще. Выходишь из дома – есть все условия для мамы и ребенка. Есть детская площадка, какое-нибудь озеро или парк. В Беларуси мы иногда не ценим и не замечаем тех моментов, которые очень облегчают материнство. Тем не менее, в американских семьях редко встретишь одного или двоих, чаще троих или четверых детей. Родители решаются на создание больших семей, не имея подспорья со стороны государства. В Беларуси же, напротив, беспрецедентное внимание на самом высоком уровне уделяют поддержке материнства, но, несмотря на это, нас становится меньше. И если не менять ситуацию, то население, естественно, будет стареть. Такая проблема не только в нашей стране. Александр Лукашенко, сам многодетный отец, поручил внимательно пересмотреть белорусскую систему поддержки семей, оставив в ней только то, что действительно работает.



Александр Лукашенко на совещании по демографической ситуации в Беларуси: «Надо разобраться в системе поддержки» Президент поставил задачу: в ближайшие два года помочь обзавестись квадратными метрами всем многодетным семьям, исключив ожидание в очереди длинною в несколько лет.

Анна Ящук, доцент, кандидат экономических наук:

Если родители являются ответственными людьми, которые понимают, с какими расходами они сталкиваются при воспитании детей, понятно, если они будут жить в комнате в общежитии, очень трудно будет принимать решение, что у них будет двое или трое деток.



До 2013-го у нас практически 70 % белорусских семей были однодетными. И, пока не было привязки детских пособий к зарплате, материнскому капиталу, у нас стояла демографическая угроза. О том, что меры, предпринятые в Беларуси, работают, красноречивее всего говорит статистика. Всего за четыре года более чем в два раза увеличилось количество и двухдетных семей, и многодетных.

Анна Ящук:

Задача государства – создать условия, а не полностью взять на себя финансирование, заботу о детях и родителях. Тогда мы уже будем говорить об иждивенцах. Многих пугает, что три года: могут выпасть из струи, потерять знания, работу. Может быть, работодателю стоит, если позволяет должность и специальность, предоставить гибкие формы занятости, больше развивать надомный труд.

Кстати, такая мера прижилась в Голландии. И папа, и мама, воспитывая ребенка до 8 лет, могут работать четыре раза в неделю. Но это скорее необходимость – делится Александра. Здесь принято рожать после 35 и сразу нескольких детей, чтобы как можно скорее вернуться к работе и зарабатывать на возможность водить детей в детский сад.

Александра Климашевич:

Пособия на ребенка гораздо меньше, чем в Беларуси – порядка 200 евро на ребенка, и выплачивается раз в три месяца. Больше государство никак не помогает. Несмотря на то, что в Нидерландах население стремительно стареет из-за того, что растет продолжительность жизни и низкая рождаемость, государство никак не стимулирует рождаемость. Основные мероприятия направлены на увеличение налогов, чтобы была возможность платить пенсии.

Более 2 миллиардов рублей в Беларуси ежегодно направляют на поддержку семей. Мы уже давно решили, что на главном экономить не будем. Сейчас активно работают над тем, чтобы дать возможность белорусам делать первую попытку ЭКО за счет государства.

В последние годы белорусская демографическая политика интегрирована со здравоохранением. Ученые называют ее настоящим прорывом, эффект от которого мы ощутим в самом ближайшем будущем.



Анна Боброва, заведующая отделом человеческого развития и демографии института экономики Национальной академии наук:

Мы теперь не отделяем рождаемость от здоровья. Как раз от здоровья и женщин, и мужчин зависит рождаемость. Если сегодня мы все свои силы направим на реализацию этого интегрированного подхода, возможно, мы достигнем и количественных показателей, которые были заложены.