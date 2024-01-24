«С добрым сердцем в каждый дом». Благотворительный проект для детей с ограниченными возможностями стартовал в Минске

«С добрым сердцем в каждый дом». В Минске стартовал благотворительный марафон для детей с ограниченными возможностями. Инициаторы проекта – общественные организации: Белорусский союз женщин, «Белая Русь» и БРСМ. Адресная поддержка – главная особенность акции.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

В каждом районе такие детки определены. Это 44 ребенка. И я с уверенностью могу сказать, что всем людям, которые оказывают содействие, добро вернется. Я призываю каждого человека, который проживает на территории Республики Беларусь, не оставаться равнодушным, оказать содействие в том, чтобы мы помогли тем детям, которые сегодня в этом нуждаются.

Так, в течение месяца в Минске пройдут концерты, театрализованные представления и выставки со сбором денежных средств в помощь ребятам.