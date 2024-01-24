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«С добрым сердцем в каждый дом». Благотворительный проект для детей с ограниченными возможностями стартовал в Минске

24 января 2024 08:21
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«С добрым сердцем в каждый дом». В Минске стартовал благотворительный марафон для детей с ограниченными возможностями. Инициаторы проекта – общественные организации: Белорусский союз женщин, «Белая Русь» и БРСМ. Адресная поддержка – главная особенность акции.

«С добрым сердцем в каждый дом». Благотворительный проект для детей с ограниченными возможностями стартовал в Минске-1

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:
В каждом районе такие детки определены. Это 44 ребенка. И я с уверенностью могу сказать, что всем людям, которые оказывают содействие, добро вернется. Я призываю каждого человека, который проживает на территории Республики Беларусь, не оставаться равнодушным, оказать содействие в том, чтобы мы помогли тем детям, которые сегодня в этом нуждаются.

Так, в течение месяца в Минске пройдут концерты, театрализованные представления и выставки со сбором денежных средств в помощь ребятам.

«С добрым сердцем в каждый дом». Благотворительный проект для детей с ограниченными возможностями стартовал в Минске-4

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:
Поверьте, мы никому не откажем, не оставим без внимания. Мы сделаем все возможное, чтобы как-то облегчить жизнь, сделать максимально комфортным и для родителей уход за своими детьми. Это и моральная поддержка. Самая главная цель – то, что мы будем все вместе.

Подробности в видеоматериале.

# БРСМ # общество

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