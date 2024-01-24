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«Первый шаг в науку» – форум для учащихся проведут в НАН Беларуси

24 января 2024 08:01
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«Первый шаг в науку» сделают сегодня 200 школьников. Представителей всех регионов страны собирает Национальная академия наук. В большом конференц-зале утром состоится открытие республиканской конференции учащихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Первый шаг в науку» – форум для учащихся проведут в НАН Беларуси-1

В новом формате, который объединяет старшеклассников, а также их педагогов и наставников, мероприятие проходит впервые. Молодые ученые Академии наук во время пленарного заседания познакомят их с перспективными направлениями развития отечественной и зарубежной науки, надлежащими практиками работы в научных организациях. Во время секционных заседаний по разным направлениям эксперты выберут лучших докладчиков.

# Белорусская наука # общество

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